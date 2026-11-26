El Oriente antioqueño es una de las subregiones más importantes en materia turística en esta zona del país. Está compuesta por 23 municipios, de los cuales forma parte Alejandría, un pequeño territorio que enamora con su oferta natural e hídrica.

El pueblo antioqueño de calles empedradas y balcones coloniales que brillará con un jardín de luces en Navidad

Conocido como ‘La Perla del Nare’, este lugar, ubicado a dos horas y media de Medellín, está rodeado de montañas, ríos y paisajes naturales que invitan a disfrutar de experiencias al aire libre, y este año tiene para los visitantes un alumbrado muy especial que invita a vivir una experiencia mágica.

Este pueblo hace parte de los 14 del programa “Encendamos la alegría” de EPM, por lo que su alumbrado será muy especial con una temática inspirada en los juguetes, la infancia y la imaginación, bajo el concepto: Una estación de sueños.

Según se ha dado a conocer, el protagonista será un tren navideño cargado de regalos, acompañado de caballitos de madera, cascanueces, dinosaurios, un castillo y pinos luminosos. Las figuras recrearán un universo de fantasía que busca despertar recuerdos de la niñez y reunir a las familias alrededor de la magia de la Navidad.

Los alumbrados de EPM en 2026 se extienden a 14 municipios antioqueños. Foto: Cortesía EPM/API.

Con esta propuesta de luces, juguetes y fantasía, Alejandría se convierte en una alternativa para quienes desean recorrer los pueblos del oriente antioqueño durante diciembre y disfrutar de sus tradiciones navideñas.

El alumbrado incorpora tecnología LED y figuras recuperadas y reutilizadas de temporadas anteriores, como parte de la apuesta de EPM por la eficiencia energética y la economía circular.

Los encantos de este destino antioqueño

La plataforma oficial Antioquia es Mágica indica que su riqueza hídrica y geográfica ofrece escenarios ideales para practicar deportes extremos, vivir aventuras y explorar nuevas actividades.

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El municipio también cuenta con atractivos para el agroturismo, el ecoturismo y el turismo cultural. A esto se suman su gastronomía tradicional, la amabilidad de sus habitantes, sus festividades y un clima agradable, elementos que hacen de esta población antioqueña un lugar especial para descubrir la naturaleza y sus tradiciones.

En su oferta se encuentran los puentes Cirpes y del Purgatorio. El primero está construido sobre el río Nare y conecta a los municipios de Concepción y Alejandría, mientras que el segundo, considerado patrimonio arquitectónico, está en la vereda Remolino, a unos 12 kilómetros del casco urbano. Ambos ofrecen hermosas panorámicas y son puntos de interés para quienes disfrutan de la fotografía y los escenarios naturales.

Balneario Nudillales en Alejandría, Antioquia. Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía de Alejandría

Otro de los planes es explorar los alrededores del río Bizcocho y la cascada Velo de Novia, espacios rodeados de vegetación que permiten hacer actividades como senderismo y rappel.

A la lista se suman el Charco Verde, con sus aguas en medio de las montañas y conexiones con pequeñas cascadas, y el Salto de la Sabina, una caída de agua de aproximadamente 60 metros de altura ubicada en la vereda Remolino. Este último es un lugar propicio para disfrutar de caminatas ecológicas, contemplar la biodiversidad y compartir jornadas al aire libre.

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Para quienes buscan experiencias diferentes, Alejandría cuenta con los Termales de Roca, un espacio para descansar y disfrutar de un entorno natural. A esta oferta se suman las Cavernas del Chere, llamadas así por el pez que habita en sus aguas.