La industria de parques y atracciones en Colombia atraviesa un periodo de expansión. El sector generó US$ 1.095 millones en 2024, un crecimiento del 57 % frente a los US$ 698 millones registrados en la medición anterior, correspondiente a 2022, según el más reciente estudio de la Asociación Global para la Industria de las Atracciones (IAAPA).

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Con estos resultados, Colombia se ubicó como el sexto país de América Latina que más ingresos genera en esta actividad, detrás de México, Brasil, Argentina, Chile y Perú. El crecimiento también se refleja en el número de visitantes: los parques y atracciones del país recibieron 11,2 millones de personas, un aumento del 45,4 % frente a los 7,7 millones del periodo anterior.

La expansión del sector también tiene efectos sobre el empleo y otras actividades económicas. De acuerdo con IAAPA, alrededor de 45.000 personas reciben algún beneficio derivado de las operaciones de parques y atracciones, una cifra 48 % superior a la de años anteriores.

En cuanto a la infraestructura, el país registró 988 atracciones, un 13 % más frente a las 873 contabilizadas en el análisis previo. Los museos y centros de ciencia concentran la mayor participación, con 366 establecimientos, equivalentes al 37 % del total. Les siguen los centros de entretenimiento, con 309, y las atracciones naturales, de aventura, ecológicas o escénicas, con 195 instalaciones.

IAAPA Expo 2026 será el principal punto de encuentro de la comunidad global de la industria de las atracciones. Foto: IAAPA

El comportamiento de esta industria está relacionado con la dinámica del turismo. Durante 2024, Colombia registró 22,8 millones de viajeros por motivos turísticos, un crecimiento del 2 % frente a 2023. El turismo doméstico representó el 74 % del total, mientras que entre los principales mercados internacionales emisores estuvieron Estados Unidos (20 %), México y Ecuador (6 % cada uno), y Venezuela y Brasil (4 % cada uno).

Las perspectivas también apuntan a un crecimiento de la demanda. Según las proyecciones de IAAPA, para 2030 Colombia habrá aumentado su base de visitantes turísticos en 12 %, hasta alcanzar los 25,5 millones. El gasto en turismo recreacional también tendría un incremento, al pasar de US$ 914 millones en 2026 a US$ 925 millones en 2030.

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En este contexto, la industria también busca fortalecer su competitividad mediante la incorporación de nuevas tecnologías, estrategias de experiencia del visitante y herramientas para mejorar sus operaciones.

Precisamente, estos temas estarán en la agenda de IAAPA Expo 2026, que se realizará del 16 al 20 de noviembre en Orlando, Estados Unidos, con más de 1.350 expositores y 170 sesiones educativas dirigidas a profesionales del sector.