Estados Unidos

Disney incrementa los precios de sus parques: descubra cuánto costará ahora su visita

Los cambios en las entradas afectarán a quienes tienen planeado pasar unos días de diversión en estos últimos meses del año

Redacción Mundo
9 de octubre de 2025, 6:30 p. m.
Disney aumenta precios de entradas y pases anuales en 2025 para Disneyland y Disney World
Disney aumenta precios de entradas y pases anuales en 2025 para Disneyland y Disney World

A partir del 8 de octubre, dos de los parques más reconocidos de Walt Disney Company tendrán una reestructura en sus precios.

Contexto: Insólito robo en Disney World: ladrón huyó nadando con traje de buzo y 20.000 dólares

Se trata de Walt Disney World, en Florida, y Disneyland en California, lugares en donde se aplicará una política de ajuste frente al incremento de costos operativos y a la ampliación sostenida de las instalaciones y servicios.

¿Qué tarifas específicas cambian y cuánto aumentan?

De acuerdo a la información dada por la agencia Reuters, el nuevo esquema de tarifas afectará a quienes planean visitar el parque en las fechas de alta demanda.

Los ajustes afectarán tanto a los precios de los boletos individuales, como a los pases anuales. Además, habrá varios descuentos para los residentes locales.

Por lo general, este tipo de incrementos tarifarios los hace la compañía hacia este mes de octubre, con una segmentación tarifaria que hace diferencia entre los días con mayor afluencia y los de baja concurrencia.

Esta vez, la compañía ha dicho que los reajustes obedecen al crecimiento de los costos laborales en la industria, al igual que a los desembolsos asociados con la expansión e innovación de varias partes de su infraestructura.

La propia empresa Disney declaró a CBS News que “nuestra política de ajuste refleja el compromiso por mantener y ampliar la calidad de la experiencia, afrontando al mismo tiempo el contexto de mayores inversiones y desarrollo en las atracciones y servicios”.

Por otro lado, el incremento de precios en los días de mayor demanda busca optimizar la gestión del flujo de visitantes, reduciendo la saturación y elevando la calidad del servicio.

En otras palabras, estos ajustes cumplen una doble función: económica y operativa.

El complejo turístico de parques temáticos y numerosos hoteles informó que tendrá mueva tarifa en Walt Disney World Resort en Orlando, Florida, y al Disneyland Resort en Anaheim, California, las cuales alcanzarán hasta los casi $200 dólares en algunos días festivos.

Los pases anuales Inspire y Believe de Disneyland también tendrán ajustes significativos en sus precios a partir de octubre de 2025.

Los pases Inspire y Believe Magic Key de Disney también aumentarán un costoentre U$150 y U$100 respectivamente, quedando en U$1,899 y U$1,474 dólares, de acuerdo a lo que se registra en el diario La Opinión.

ARCHIVO - Los visitantes pasan junto a una estatua de Walt Disney y Mickey Mouse en el Reino Mágico de Walt Disney World el 14 de julio de 2023, en Lake Buena Vista, Florida (Foto AP/John Raoux, Archivo)
Consulte cuáles serán las nuevas tarifas de los parques temáticos que empezarán a regir a partir de octubre.

¿Dónde puedo ver el calendario de precios por fecha para 2025?

El calendario de precios por fecha para visitar los parques está disposición de los visitantes a través del sitio oficial de la página web de Disney World Resort y Disneyland.

Contexto: Disney: el gigante del turismo que genera 67 mil millones de dólares al año en Estados Unidos

Allí encontrará el calendario actualizado de las tarifas, las cuales varían de acuerdo a la demanda, temporada y fechas específicas.

También podrá consultar esta información en los portales de las agencias que promocionan estos parques.

Así que haga su presupuesto teniendo en cuenta los días y la temporada en la que tiene programada pegarse una escapada al estos parques temáticos.

