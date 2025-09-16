Insólito robo en Disney World: ladrón huyó nadando con traje de buzo y 20.000 dólares

Un ladrón logró escapar con al menos 20.000 dólares nadando con su traje de neopreno y equipo de buzo, tras cometer el crimen en Walt Disney World, en el estado de Florida, en Estados Unidos, de acuerdo con la información de la policía local.

Los detalles de las autoridades indican que el hombre, al parecer, nadó hasta el restaurante Paddlefish, que es la réplica de un barco de vapor ubicado en Disney Springs, en la zona de Lake Buena Vista.

El momento tuvo lugar cerca de la medianoche del lunes, 15 de septiembre.

La policía y testigos del momento declararon al medio WFTV que el sospechoso ató a dos empleados del establecimiento, robó el dinero y se fue nadando por el mar, huyendo de la escena del crimen.

El hombre tapó las cámaras con aerosol. | Foto: Tomada New York Post

Ninguno de los testigos resultó herido, aseguraron las autoridades que acudieron al lugar.

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange indicó, en un comunicado al respecto, que el ladrón obligó a dos trabajadores del restaurante a ir a un rincón del lugar y que cerraran los ojos mientras este se llevaba el dinero. En ese momento el restaurante estaba cerrado al público.

Dos minutos después, el sospechoso escapó de allí con aproximadamente 20.000 dólares, según los documentos de la acusación, recuperados por el medio nacional New York Post. Sin embargo, no se ha determinado el monto exacto que se llevó el sospechoso.

Paddlefish abrió el martes al público en su horario normal. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el informe del crimen, los empleados se encontraban en la oficina del gerente cuando llegó el ladrón al lugar. Uno de ellos estaba guardando dinero en la caja fuerte, que fue robado por el hombre.

Momentos después, los trabajadores lograron soltarse y llamar a la policía, pero el criminal sigue prófugo.

Las cámaras de seguridad del establecimiento lograron capturar una foto del sospechoso, que tenía una máscara de buceo que oculta su cara. En las imágenes, recopiladas por la policía, se ve al hombre tapando las cámaras con aerosol.

La policía continúa con la nvestigación. | Foto: Getty Images

La policía compartió la foto del ladrón, que usaba gafas protectoras, guantes de goma y ropa ajustada. Los empleados detallaron que este medía aproximadamente 1,75 metros.

Por su parte, el restaurante Paddlefish compartió un breve comunicado sobre la situación: “No tenemos comentarios. Esta es una investigación activa”, declaró el establecimiento. Este martes, el lugar abrió al público al mediodía, tal como es habitual.