Una operación de la Patrulla Fronteriza se llevó a cabo en la Península Olímpica, un parque natural con bosques en el estado de Washington, en inmediaciones de Seattle.

Allí, mientras un equipo de bomberos estaba controlando un incendio de 9.000 acres en la zona de Bear Gulch, la agencia migratoria capturo a dos integrantes del personal, oriundos de Oregón, que estaba apagando el fuego.

Los dos arrestados fueron trasladados a la estación de Bellingham, acusados ​​de entrada y reingreso ilegales, informaron las autoridades.

Según Seattle Times, el equipo de bomberos estaba al tanto de dicho accionar de los agentes, y el Equipo de Gestión de Incidentes aseguró que no se obstaculizó el control del incidente.

Los bomberos que estaban allí fueron trasladados a la estación de la Patrulla fronteriza en Port Angeles.

Los hechos

Tras la detención, agentes federales le solicitaron la identificación a dos personas de un par de equipos que estaban bajo la modalidad de contratistas privados.

El despliegue contaba con aproximadamente 400 personas, que le estaban haciendo frente al incendio forestal.

El miércoles del acontecimiento, los equipos se encontraban en el lago Cushman haciendo labores comunitarias.

Allí, la policía federal arribó a las 9:30 de la mañana, hora local. Les pidieron a los miembros de los equipos formar filas para verificar identificaciones.

Un bombero anónimo le dijo al diario de Seattle que “les pregunté si su familia podía despedirse de él porque son familia, y simplemente se los están llevando“.

“Y esto fue lo que me dijo: ‘Tienes que largarte de aquí. Voy a obligarte a irte’”, denuncia la persona.

La indignación de políticos demócratas

La Oficina de Administración de Tierras (BLM) rescindió los contratos con Table Rock Forestry Inc. y ASI Arden Solutions Inc., ambas de Oregón, y escoltó a los 42 trabajadores fuera de las tierras federales.

La senadora Patty Murray rechazó la operación, al afirmar que “aquí en el noroeste del Pacífico, los incendios forestales pueden, y de hecho han quemado pueblos enteros”.

“Esta nueva política republicana de detener a los bomberos en el trabajo es tan inmoral como peligrosa”, agregó Murray.

Bob Ferguson, gobernador de Washington, menciona que se encuentra preocupado por la situación, y su gabinete trabaja para que las autoridades migratorias brinden la respectiva explicación.

No es normal que se adelanten operativos de control de inmigración en equipos de bomberos, ya que este es un servicio vital para toda la comunidad.