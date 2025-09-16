Suscribirse

Violencia en alta mar: crucero más grande del mundo regresa a Miami poco después de zarpar, tras fuerte pelea entre pasajeros

Un fuerte altercado en el ' Wonder of the Seas’, obligó a la embarcación a regresar a puerto. El FBI y la Guardia Costera están a cargo de la investigación de los hechos.

Redacción Mundo
16 de septiembre de 2025, 4:55 p. m.
El crucero más grande del mundo regresó de emergencia a Miami tras un altercado entre pasajeros
El crucero más grande del mundo regresó de emergencia a Miami tras un altercado entre pasajeros | Foto: Instagram @wonderoftheseas

El crucero Wonder of the Seas de Royal Caribbean que se dirigía hacia Bahamas, se vio forzado a regresar a puerto en Miami, debido a una fuerte agresión que se presentó entre algunos de sus pasajeros.

La pelea dejó varios lesionados y fue detenida gracias a la intervención de los tripulantes del barco y el equipo de seguridad, quienes brindaron los primeros auxilios a los afectados.

El incidente obligó a que los planes de cientos de pasajeros quedaría aplazados, mientras se atiende a los afectados y se realiza la investigación del caso por parte de las autoridades.

Contexto: Cuando perder en el casino lo hace saltar del barco: pasajero se lanza de crucero y termina arrestado

¿Qué ocurrió en el Royal Caribbean?

A las pocas horas de haber zarpado, se produjo un fuerte altercado entre varios de los pasajeros del Wonder of the Seas y que ocasionó lesiones en varios de ellos.

De acuerdo a lo que afirmaron testigos presenciales del hecho, el suceso violento involucró a varios adultos, algunos de los cuales debieron ser atendidos por el personal médico, ya que sufrieron importantes lesiones, razón por la cual debieron regresar a Miami.

Tan pronto la tripulación se percató del altercado, activó los protocolos exigidos por la legislación estadounidense, por lo que se notificó de inmediato a las autoridades pertinentes, y tomando las medidas para retomar el control entre los pasajeros, antes de regresar a PortMiami.

Al llegar a puerto, los pasajeros involucrados en el altercado recibieron la atención médica necesaria y las autoridades portuarias quedaron a cargo de la situación.

Royal Caribbean emitió una declaración institucional en su blog, donde subrayó: “Nuestro equipo brindó atención médica a los huéspedes adultos que participaron en una alteración a bordo, y los pasajeros están recibiendo tratamiento por sus lesiones”.

Autoridades investigan la pelea en el “Wonder of the Seas”
Autoridades investigan la pelea en el “Wonder of the Seas” | Foto: Captura depantalla Instagram @wonderoftheseas

¿Cómo avanza la investigación de los hechos?

La investigación de los hechos ahora está en manos de las autoridades locales y federales, ya que por ser un incidente ocurrido en aguas internacionales, requiere de la acción conjunta de varias jurisdicciones, conforme a las leyes norteamericanas y a los lineamientos internacionales de la industria.

La Cruise Vessel Security and Safety Act, obligas a las compañías de cruceros a contar con protocolos claros de seguridad, gestión de delitos y atención médica.

En cumplimiento de esta normativa, Royal Caribbean notifica los incidentes a las autoridades del siguiente puerto de escala, al país de bandera de la embarcación, así como al FBI y a la Guardia Costera de los Estados Unidos, conforme a la legislación norteamericana, según lo informó la compañía a través de su blog Royal Caribbean Blog.

La suspensión de este crucero afectará a cientos de pasajeros que ya tenían planeado llevar a cabo el recorrido que pasa por Bahamas.

La reubicación y compensación a los viajeros se llevarán a cabo de acuerdo a las políticas que ya han sido comunicadas a los usuarios.

Contexto: Emergencia en crucero de Disney: impresionante evacuación de pasajero en helicóptero quedó grabada en video

Hasta la fecha, las autoridades de Miami-Dade y la Administración Portuaria de Miami, mantienen una investigación en curso para determinar las causas y posibles responsabilidades en lo ocurrido a bordo.

Hasta el momento, Royal Caribbean ha dicho que no dispone de más información, pero que dará a conocer oportunamente cualquier actualización sobre el tema.

