Cuando perder en el casino lo hace saltar del barco: pasajero se lanza de crucero y termina arrestado

Jey Xander Omar González Díaz, un pasajero del crucero Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean, fue el protagonista de una escena que parecía sacada de una película de acción.

El hombre intentó eludir una deuda superior a 16.000 dólares acumulada en el casino del barco, saltando al mar cerca del puerto de San Juan.

Pese a su esfuerzo por evadir las deudas, su escape no fue para nada exitoso, ya que fue rescatado por civiles en motos acuáticas y posteriormente detenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Portaba 14.600 dólares en efectivo, varios documentos de identificación y dispositivos electrónicos.

La razón por la que González Díaz se lanzó al agua

Según las autoridades a cargo del caso, el individuo intentó evadir los requisitos de declaración monetaria al ingresar al país, lo que podría acarrearle hasta cinco años de prisión o una multa de hasta USD 250.000, tal y como se registra en Infobae.

De igual manera, había una deuda vinculada al caso que, al parecer, el pasajero quería pasar por alto.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Corte Federal en Puerto Rico, Jey González Díaz acumuló una deuda considerable con Royal Caribbean, durante su viaje.

El monto correspondía a actividades realizadas en el casino y en juegos de azar.

La empresa informó que el pasajero reservó el recorrido bajo el nombre Jeremy Díaz.

Además, los informes destacan que, al momento de ser localizado por agentes de la CBP, portaba al menos cinco identificaciones distintas.

Unidad de marina de CPB localizó al hombre que huía del crucero del Rhapsody Sea | Foto: Composición de imagen Semana/ royalcaribbean. com/Instagram @cbpamo

La acción de las autoridades y a lo que se enfrenta González Díaz

El expediente presentado por las autoridades federales, según CBS News, señala que una de las identificaciones en poder de González Díaz coincidía con la de una persona que se encuentra bajo custodia federal desde enero en Puerto Rico, por cargos de narcotráfico y porte de armas.

González Díaz aclaró ante los agentes que se trataba de su hermano, Jeremy Omar González Díaz.

En otra parte de la denuncia, los agentes relataron que, al preguntarle por su identidad completa, el detenido respondió con un comentario desafiante: “Si fueran buenos en su trabajo, ya lo sabrían”.

People informó que, tras su detención, González Díaz fue liberado bajo fianza tras comparecer ante la autoridad competente en el Distrito de Puerto Rico.

El proceso judicial continuará para determinar su responsabilidad penal por incumplir la ley de declaración de dinero al cruzar fronteras estadounidenses y por el posible uso de identidades múltiples.