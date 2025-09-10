Suscribirse

Estados Unidos

Cuando perder en el casino lo hace saltar del barco: pasajero se lanza de crucero y termina arrestado

El escape acuático de un pasajero que terminó en arresto con 14.600 dólares en efectivo. Saltó del barco, pero no de sus deudas.

Redacción Mundo
10 de septiembre de 2025, 6:46 p. m.
Pasajero huye del crucero y es atrapado con USD 14,60
Pasajero huye del crucero y es atrapado con USD 14.600 | Foto: Foto:royalcaribbean.com

Jey Xander Omar González Díaz, un pasajero del crucero Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean, fue el protagonista de una escena que parecía sacada de una película de acción.

El hombre intentó eludir una deuda superior a 16.000 dólares acumulada en el casino del barco, saltando al mar cerca del puerto de San Juan.

Pese a su esfuerzo por evadir las deudas, su escape no fue para nada exitoso, ya que fue rescatado por civiles en motos acuáticas y posteriormente detenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Portaba 14.600 dólares en efectivo, varios documentos de identificación y dispositivos electrónicos.

Contexto: Video muestra el instante en que un tripulante cae al mar tras un trágico incidente en el crucero más grande del mundo

La razón por la que González Díaz se lanzó al agua

Según las autoridades a cargo del caso, el individuo intentó evadir los requisitos de declaración monetaria al ingresar al país, lo que podría acarrearle hasta cinco años de prisión o una multa de hasta USD 250.000, tal y como se registra en Infobae.

De igual manera, había una deuda vinculada al caso que, al parecer, el pasajero quería pasar por alto.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Corte Federal en Puerto Rico, Jey González Díaz acumuló una deuda considerable con Royal Caribbean, durante su viaje.

El monto correspondía a actividades realizadas en el casino y en juegos de azar.

La empresa informó que el pasajero reservó el recorrido bajo el nombre Jeremy Díaz.

Además, los informes destacan que, al momento de ser localizado por agentes de la CBP, portaba al menos cinco identificaciones distintas.

Unidad de marina de CPB localizó al hombre que huía del crucero del Rhapsody Sea
Unidad de marina de CPB localizó al hombre que huía del crucero del Rhapsody Sea | Foto: Composición de imagen Semana/ royalcaribbean. com/Instagram @cbpamo

La acción de las autoridades y a lo que se enfrenta González Díaz

El expediente presentado por las autoridades federales, según CBS News, señala que una de las identificaciones en poder de González Díaz coincidía con la de una persona que se encuentra bajo custodia federal desde enero en Puerto Rico, por cargos de narcotráfico y porte de armas.

González Díaz aclaró ante los agentes que se trataba de su hermano, Jeremy Omar González Díaz.

En otra parte de la denuncia, los agentes relataron que, al preguntarle por su identidad completa, el detenido respondió con un comentario desafiante: “Si fueran buenos en su trabajo, ya lo sabrían”.

People informó que, tras su detención, González Díaz fue liberado bajo fianza tras comparecer ante la autoridad competente en el Distrito de Puerto Rico.

Contexto: Terror en altamar: tobogán se rompe en el crucero más grande del mundo y deja un herido

El proceso judicial continuará para determinar su responsabilidad penal por incumplir la ley de declaración de dinero al cruzar fronteras estadounidenses y por el posible uso de identidades múltiples.

La noticia impactó a la industria de cruceros y a las agencias de seguridad financiera en Estados Unidos, lo que abre el debate sobre la necesidad de implementar controles más estrictos a las transacciones monetarias internacionales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Es el fijo ya”: Álvaro Uribe Vélez ya tiene lista su decisión para las elecciones de 2026

2. Gustavo Petro habló de las protestas que piden la dimisión de Emmanuel Macron y aprovechó para darle un consejo

3. Exsenador Hernán Andrade habló de su respaldo a Abelardo de la Espriella: “No lo hice para tirarme la aspiración de Efraín Cepeda”

4. ¿Quién fue Charlie Kirk? El líder conservador y aliado de Trump que recibió un disparo en Utah

5. Charlie Kirk está muerto: así lo confirmó el presidente Donald Trump

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidospasajeroCruceroDeudaCárcel

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.