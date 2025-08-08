Terror en altamar: tobogán se rompe en el crucero más grande del mundo y deja un herido

Un pasajero resultó herido tras caer de un tobogán que se rompió inesperadamente en el Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo.

El incidente ocurrió con más de 1.000 personas a bordo entre turistas y personal, mientras hacía su recorrido por el Caribe

El hecho fue grabado por otros turistas y en el video se puede ver el justo el momento en el que la estructura del tobogán sede cuando un hombre está descendiendo por él a gran velocidad.

El accidente provocó la caída del turista frente a todos los que allí se encontraban. Las autoridades del barco confirmaron el incidente y aseguraron que ya se están realizando investigaciones para determinar las causas.

¿Qué pasó en el tobogán del crucero Icon of the Seas?

De acuerdo a lo que informa The US Sun, una sección del tobogán del parque acuático se rompió justo cuando un hombre se lanzaba por él.

Aunque el hombre no sufrió ninguna lesión importante, el momento de pánico que vivieron quienes observaron la escena será difícil de olvidar.

Frightening Bolt, de 46 pies de altura, es reconocido como el mayor tobogán con caída libre en el mar y toda vía está por definir el motivo por el cual se rompió una parte de su estructura inexplicablemente.

El fragmento dejó un orificio por el cual el agua comenzó a brotar con fuerza, provocando algunas lesiones leves al usuario.

Hasta el momento, Royal Caribbean no ha proporcionado una explicación oficial sobre la causa específica del fallo que provocó que un panel de acrílico se desprendiera del tobogán Frightening Bolt mientras un pasajero descendía por él.

El accidente ocurrió el jueves, 7 de agosto, durante una travesía por el Caribe desde Miami; el barco regresará a puerto este sábado.

Icon of the Seas. Water slide breaks #iconoftheseas pic.twitter.com/AfCDSbjQlg — Jim Muldoon (@jimmuldoon) August 7, 2025

¿Es seguro viajar en este tipo de cruceros?

La naviera ha prometido realizar una investigación exhaustiva para determinar las causas del fallo y prevenir futuras ocurrencias.

Esto forma parte de su enfoque de transparencia y responsabilidad en materia de seguridad.

La compañía ha asegurado a los pasajeros actuales y futuros que la seguridad es su máxima prioridad y que este incidente se examinará a fondo para evitar incidentes similares en el futuro, de acuerdo a lo que dice Travel and Word.

El cierre del tobogán se hizo de inmediato y aunque esto pudo ocasionar algunas molestias entre los pasajeros, este accidente no afectó el transcurso normal del recorrido del crucero.

Viajar en el Icon of the Seas es, en términos generales, tan seguro como cualquier megacrucero moderno. Su integridad estructural, innovaciones de seguridad y resultados sobresalientes en inspecciones refuerzan ese estándar.

La línea de cruceros ha asegurado a los viajeros que está trabajando diligentemente para abordar cualquier posible problema de seguridad.

El Icon of the Seas, inaugurado en 2024, es la nave más grande en la flota de Royal Caribbean | Foto: Getty Images