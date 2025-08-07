Cinco amigas de la infancia murieron trágicamente en medio de un viaje de cumpleaños: “Nunca nos recuperaremos”

Una tragedia enluta a 5 familias de origen hispano que perdieron a sus seres queridos después de que murieran cuando un camión se estrelló de frente contra el vehículo que las transportaba en un viaje de cumpleaños.

El vehículo se volcó y estalló en llamas a solo 20 minutos del destino al que se dirigían.

Las jóvenes, de unos 20 años de edad aproximadamente, viajaban desde Dallas a una casa que habían rentado en el centro de Texas, cuando el pasado 25 de julio, un camión que traía consigo un remolque para caballos, se desvió hacia el tráfico que venía en el sentido contrario.

Cinco amigos de la infancia murieron en un accidente en el centro de Texas el mes pasado. | Foto: GoFundMe

Dicho vehículo ocasionó varios accidentes al chocar contra otros carros, incluyendo la camioneta donde se transportaban las 5 jóvenes. El vehículo siniestrado se volcó al impactar, matando a todos los ocupantes antes de estallar en llamas.

El conductor del camión, identificado como Kody Talley, huyó, pero desde entonces ha sido acusado de cinco cargos de homicidio involuntario.

El hombre, de 37 años, de Leander, fue detenido por el Departamento de Seguridad Pública de Texas y posteriormente ingresado en la cárcel del condado de Burnet.

Según el Departamento de Seguridad Pública (DPS), el accidente ocurrió alrededor de las 6:00 p. m. del 25 de julio en la carretera US 281, cerca de Park Road 4, en el condado de Burnet.

El hombre fue detenido y puesto a disposición de las autoridades judiciales | Foto: X/@WalkerATX

Talley conducía una camioneta Ram 4500 de 2018 que arrastraba un remolque para ganado en dirección norte cuando se desvió hacia los carriles en dirección sur.

Los cinco ocupantes de la camioneta —Thalia Salinas, Ruby Cruz, Brianna Valadez, Desiree Cervantez y Jacqueline Velazco Ventura— fueron declarados muertos en el lugar.

La familia de Salinas dijo a CBS News Texas que las cinco eran como hermanas y habían sido amigas desde la escuela secundaria.

“No hay palabras para describir lo devastados que estamos”, declaró la familia en un comunicado.

“Íbamos camino a celebrar el cumpleaños de Thalia en Kingsland, Texas, en su lugar favorito —en el lago— con toda su gente favorita. Entonces nos enteramos del fallecimiento de las niñas en el peor accidente que jamás pudiéramos imaginar. Nunca nos recuperaremos de la pérdida de Thalia, Brianna, Ruby, Jackie y Desi”, dice el texto.

Las amigas se dirigían a un paseo para celebrar un cumpleaños | Foto: FB/zaina.atyani.9

Los conductores de los otros vehículos, que también habían sido afectados, sobrevivieron solo con heridas leves, dijo la policía.