La historia de la tragedia que enluta a colonia paisa en Estados Unidos

Se le quiebra la voz y no es para menos. Dos de sus entrañables amigas acaban de morir de la manera más inverosímil posible.

“Hubo una ola que se la fue llevando, se la fue llevando y Vanessa, que estaba afuera, se dio cuenta y se tiró a rescatarla y no pudo”, relató Robinson con la voz entrecortada.

Aunque las autoridades aseguraron que hicieron todo para poder salvarles la vida, allegados a las dos jóvenes se preguntan por qué en la zona no había rescatistas.

Sin embargo, no fue posible. El tiempo que habían pasado debajo del agua había sido demasiado.

“En un pueblo pequeño, todos somos parte de algo más grande, y cuando una pérdida nos golpea, nos golpea a todos sin importar donde estemos. En este difícil momento nos recuerda lo frágil que es la vida, nos llama a no postergar el amor, a no aplazar un abrazo, una palabra, una mirada, a dedicar tiempo a quienes queremos, a estar presentes, a ser compañía. A recordar que la vida es un regalo y que el amor no se guarda, se da.