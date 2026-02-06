Veintiún pasajeros y seis tripulantes del Seven Seas Mariner reportaron síntomas gastrointestinales durante un viaje que partió de Miami rumbo a Honolulu.

Autoridades sanitarias y la naviera trabajan para controlar el brote y aislar a los afectados

Un brote de enfermedad gastrointestinal (GI) a bordo del crucero Seven Seas Mariner, operado por Regent Seven Seas Cruises, encendió las alarmas de salud pública después de que decenas de pasajeros y tripulantes reportaran síntomas durante un viaje transoceánico entre Miami y Honolulu.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la embarcación notificó el evento a su Vessel Sanitation Program (VSP), el programa de vigilancia sanitaria para buque, debido a que el número de personas afectadas superó el umbral que obliga a un reporte formal.

El crucero zarpó el 11 de enero de 2026 con 631 pasajeros y 458 miembros de tripulación a bordo, y la travesía concluyó el 1 de febrero tras escalas en diversos puertos de Costa Rica, Guatemala, México y otras regiones del Pacífico.

Durante ese trayecto, 21 pasajeros (aproximadamente 3,3 % de los ocupantes) y 6 tripulantes (1,3 %) presentaron síntomas compatibles con un cuadro gastrointestinal agudo, principalmente diarrea, según los datos oficiales recopilados por el CDC.

De acuerdo a lo que se registra en el canal de noticias Local 10 New, durante todo el trayecto, los pasajeros y la tripulación que presentaron síntomas fueron atendidos a bordo, en la unidad médica del barco, donde se aislaron a quienes estaban enfermos, se controlaron sus síntomas y se tomaron muestras para análisis de laboratorio.

El CDC monitoreó la situación de forma remota, en coordinación con la naviera, mientras las operaciones sanitarias se mantenían durante la navegación normal del crucero.

Autoridades y naviera aplican protocolos de emergencia ante brote gastrointestinal en crucero

Frente a la situación, las autoridades sanitarias y la naviera implementaron medidas inmediatas basadas en protocolos aprobados.

Esto incluye intensificación de la limpieza y desinfección de áreas comunes y camarotes, aislamiento de los individuos con síntomas, recolección de muestras biológicas para análisis y comunicación continua con los equipos técnicos del VSP.

La tripulación incrementó la frecuencia de las labores de higiene en zonas de alto contacto y reforzó las recomendaciones de prevención entre los pasajeros., como lo ha registrado el canal de noticias Local 10 News.

El CDC y otros organismos de salud pública enfatizan que la prevención básica, como el lavado de manos frecuente y correcto, sigue siendo la medida más eficaz para reducir el riesgo de transmisión de estos patógenos a bordo y en otros entornos de alto contacto.