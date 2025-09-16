Suscribirse

Estados Unidos

Violenta pelea entre motociclistas en Long Island deja cinco heridos por apuñalamientos

Un masivo grupo de personas desató dos peleas salvajes en un día.

Redacción Mundo
17 de septiembre de 2025, 12:48 a. m.
Tomada New York Post
Las peleas tuvieron lugar en un bar y luego en una estación de servicio. | Foto: Tomada New York Post

Un grupo de motociclistas desató una fuerte pelea en un suburbio de Long Island, una isla de Nueva York, en Estados Unidos, que dejó al menos a cuatro personas heridas por apuñalamientos.

Siete de los implicados recibieron cargos por disturbios, de acuerdo con las autoridades locales.

De acuerdo con la policía, el grupo de motociclistas se enfrentó con sus rivales en la población West Islip, en un bar llamado 683 Sports Bar & Grille, el pasado domingo por la tarde, cerca de las 3:00 p. m.

pelea long island
Las autoridades aseguraron que la pelea fue entre grupos de motociclistas rivales. | Foto: Tomada New York Post

Posteriormente, las personas se dirigieron a la comunidad de Lindenhurst, donde se enfrentaron con otro grupo de motociclistas en la gasolinera Phillips 66, que se encuentra a aproximadamente 8 kilómetros del bar inicial.

Contexto: Luigi Mangione ya no será procesado por “asesinato relacionado con terrorismo”. El caso seguirá su curso con otras imputaciones

Un empleado de la estación de servicio declaró al medio nacional New York Post que esa segunda pelea fue completamente salvaje, pues las personas sacaron puñales, espadas e hirieron a sus contrincantes en medio de la calle.

Del incidente, cinco personas fueron trasladas a un hospital cercano, donde recibieron atención médica por heridas que, de acuerdo con las autoridades, no ponían en riesgo sus vidas.

La policía del condado de Suffolk aseguró a la prensa que cuatro de los heridos había recibido puñaladas, mientras que el quinto herido estaba ensangrentado, magullado y golpeado.

Con la detención de Cuervo se pone fin a la operación Heartless
Siete personas enfrentan cargos por disturbios. | Foto: Getty Images

Los agentes locales además anunciaron que lograron arrestar a siete personas, de las 20 que participaron en la pelea, a quienes les imputaron cargos de disturbios en segundo grado y se les entregó multas de comparecencia ante un tribunal.

Lo anterior significa que ninguna de las personas fue detenida ni pasaron la noche tras las rejas.

Contexto: Dos bomberos son arrestados en EE. UU. por autoridades migratorias cuando controlaban un incendio. Hay indignación de varios sectores

Sin embargo, las autoridades que atendieron la emergencia aseguraron más tarde que la investigación al respecto sigue en curso y que, en medio de las indagaciones, se podrían declarar cargos más graves para los motociclistas, como agresión, posesión de armas e intento de homicidio.

Cropped view of a young Hispanic police officer standing outside his patrol car.
Se han registrado varias peleas callejeras en Long Island. | Foto: Getty Images

Los agentes de la policía de Suffolk han desmantelado durante las últimas semanas varios grupos que desatan pelas callejeras en Long Island. El más reciente terminó con al menos 13 personas arrestadas, que estaban participando en un “club de la pelea” en un parque municipal de Brookhaven.

Contexto: Conmoción en EE. UU.: adolescente embarazada recibe un disparo en la cabeza en medio de insólita disputa

“Estábamos promoviendo la idea de dejar las armas y ponerse los guantes. No es un club de lucha”, dijo entonces, en julio, Malachi Leftenant, quien fue uno de los organizadores. Su mensaje lo acompañó con la publicación de un video del momento.

