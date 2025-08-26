Suscribirse

Estados Unidos

Conmoción en EE. UU.: adolescente embarazada recibe un disparo en la cabeza en medio de insólita disputa

El estado de salud de la menor sigue siendo desconocido.

Redacción Mundo
26 de agosto de 2025, 10:02 p. m.
La policía acudió al lugar luego de recibir una llamada alertando un ataque.
La joven fue trasladada de inmediato un centro médico. | Foto: Getty Images

Una adolescente recibió un disparo en la cabeza en medio de una disputa con un conductor en el estado de Luisiana, Estados Unidos, de acuerdo con la información de las autoridades.

La policía anunció que el incidente tuvo lugar en la ciudad de Ponchatoula, alrededor de 80 kilómetros de Nueva Orleans, cerca de las nueve de la mañana del pasado domingo, 24 de agosto.

Contexto: Madre que asesinó a su marido y a dos de sus hijos hizo triste confesión: publicó TikToks siniestros semanas antes de la tragedia

Horas más tarde, la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Tangipahoa emitió un comunicado a la prensa en el que detalló que la joven, de 17 años, estaba en una camioneta Ford Expedition junto con otras dos personas, cuando estuvo a punto de accidentarse con una camioneta Dodge.

Cropped view of a young Hispanic police officer standing outside his patrol car.
La policía arrestó al hombre que disparó. | Foto: Getty Images

El conductor del segundo vehículo fue identificado como Barry West, de 54 años, según las declaraciones de la oficina del sheriff.

“La investigación determinó que, después de que los dos vehículos se acercaban y frenaran uno tras otro, West disparó un tiro al Expedition que iba delante de él, donde la víctima estaba sentada en el asiento del copiloto”, se lee en el comunicado oficial.

Contexto: Un tiroteo dentro de un hospital de Detroit desató una cacería policial que puso en vilo a toda la ciudad

La menor de edad, que tenía siete meses de embarazo, fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención por sus graves heridas. La policía indicó que el bebé se encuentra en buen estado de salud, luego de que su madre fue sometida a una cesárea de emergencia.

Police Line, Crime Scene taped used to control crowd access during police activity.
El incidente tuvo lugar por una riña al volante. | Foto: Getty Images

El informe policial agregó que West fue arrestado tras la tragedia y está siendo acusado por porte de armas y obstrucción a la justicia, además de otros cargos en su contra por intento de asesinato agravado. Actualmente, el hombre se encuentra privado de su libertad en una cárcel local de Tangipahoa.

Contexto: Tiroteo y asesinato en Miami-Dade durante la disputa por el videojuego NBA 2K25

En el comunicado, la policía aseguró que West se justificó diciendo que pensó que las personas de la Ford Expedition habían disparado primero. Sin embargo, en la investigación de las autoridades, se determinó que “no hubo otros disparos en el incidente y no había ningún arma” en el carro donde estaba la adolescente.

Police Officer
Las autoridades han actualizado sobre el estado de salud de la joven. | Foto: Getty Images

El pasado lunes, la policía emitió otro comunicado sobre el incidente. Allí, anunció que el estado de salud de la joven, quien no fue identificada públicamente, sigue siendo crítico. Este martes no se ha actualizado la información sobre los avances en sus tratamientos.

La oficina del sheriff amplió que los cargos para West podrían ser modificados, teniendo en cuenta el avance de la salud de la víctima.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Corte Constitucional admite la primera demanda contra la zona binacional entre Colombia y Venezuela

2. Jessi Uribe destapó motivo detrás de su ruptura amorosa con Sandra Barrios: “Ya no está aquí”

3. Jhon Arias destaca con Wolverhampton, pero prensa inglesa le bajó la caña: esto dicen

4. Innovadores cambios en los aeropuertos de EE. UU. para el Mundial de Fútbol 2026

5. Simón Gaviria hizo un crudo análisis sobre la seguridad del país y lanzó fuertes críticas al acuerdo de paz

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosTiroteo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.