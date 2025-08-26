Conmoción en EE. UU.: adolescente embarazada recibe un disparo en la cabeza en medio de insólita disputa

Una adolescente recibió un disparo en la cabeza en medio de una disputa con un conductor en el estado de Luisiana, Estados Unidos, de acuerdo con la información de las autoridades.

La policía anunció que el incidente tuvo lugar en la ciudad de Ponchatoula, alrededor de 80 kilómetros de Nueva Orleans, cerca de las nueve de la mañana del pasado domingo, 24 de agosto.

Horas más tarde, la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Tangipahoa emitió un comunicado a la prensa en el que detalló que la joven, de 17 años, estaba en una camioneta Ford Expedition junto con otras dos personas, cuando estuvo a punto de accidentarse con una camioneta Dodge.

El conductor del segundo vehículo fue identificado como Barry West, de 54 años, según las declaraciones de la oficina del sheriff.

“La investigación determinó que, después de que los dos vehículos se acercaban y frenaran uno tras otro, West disparó un tiro al Expedition que iba delante de él, donde la víctima estaba sentada en el asiento del copiloto”, se lee en el comunicado oficial.

La menor de edad, que tenía siete meses de embarazo, fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención por sus graves heridas. La policía indicó que el bebé se encuentra en buen estado de salud, luego de que su madre fue sometida a una cesárea de emergencia.

El informe policial agregó que West fue arrestado tras la tragedia y está siendo acusado por porte de armas y obstrucción a la justicia, además de otros cargos en su contra por intento de asesinato agravado. Actualmente, el hombre se encuentra privado de su libertad en una cárcel local de Tangipahoa.

En el comunicado, la policía aseguró que West se justificó diciendo que pensó que las personas de la Ford Expedition habían disparado primero. Sin embargo, en la investigación de las autoridades, se determinó que “no hubo otros disparos en el incidente y no había ningún arma” en el carro donde estaba la adolescente.

El pasado lunes, la policía emitió otro comunicado sobre el incidente. Allí, anunció que el estado de salud de la joven, quien no fue identificada públicamente, sigue siendo crítico. Este martes no se ha actualizado la información sobre los avances en sus tratamientos.