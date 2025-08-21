Una mujer, madre de tres hijos, cometió un triple homicidio quitándole la vida a ellos y a su esposo en un impactante asesinato que generó una ola de reacciones en redes sociales.

La mujer se quitó la vida justo después de cometer el crimen; sin embargo, publicó aterradores videos en los que asegura que necesitaba ayuda “antes de que fuera demasiado tarde”.

Semanas antes de dispararse a sí misma, Emily Long, de 34 años, había publicado videos en Tiktok detallando el deterioro mental por el que atravesaba. “Me siento muy, muy sola. Estoy muy ansiosa”, dijo en uno de los videos en su cuenta privada conocidos por Daily Mail.

La mujer asesinó a su familia y dejó con vida a uno de sus hijos | Foto: X/@4ortunefame

“Sé que necesito ver a un terapeuta, sé que necesito pedir ayuda”, dijo la mujer en un video publicado en sus redes sociales antes de que asesinara a su esposo y a dos de sus hijos y después se quitara la vida.

“Me siento muy culpable por no estar lista para buscar ayuda todavía, pero… es lo que hay, ¿no? Sé que algún día lo haré, y espero tomar la decisión antes de que sienta que es demasiado tarde”, añadió.

A su esposo Ryan Long, de 48 años, se le diagnosticó glioblastoma terminal, una forma agresiva de cáncer cerebral.

La familia fue hallada sin vida en la casa donde residían. | Foto: X/@4ortunefame

Pese a la noticia, Emily aseguró en los videos que estaba tratando de mantenerse positiva, pero al mismo tiempo tenía que “planear ser viuda y planear mantener a su familia con un solo ingreso y ser madre soltera de tres hijos y hacer malabarismos con todas las cosas que eso conlleva”, según el NY Post.

“Estoy de luto por mi esposo, estoy de luto por mi matrimonio, y aún sigue ahí. Es muy confuso y abrumador”, dijo en el video de TikTok, según el Daily Mail.

Emily le disparó a su esposo y a sus dos hijos mayores, Parker, de ocho años y Ryan, de seis años, antes de quitarse la vida en su casa de New Hampshire. Los cuerpos fueron hallados en su casa de Madbury en las afueras de la ciudad de Dover.

El hijo de tres años, el único sobreviviente de la masacre, fue encontrado vivo e ileso dentro de la casa, ahora está al cuidado de miembros de la familia.

Emily Long killed her husband and two kids before fatally shooting herself in Madbury, New Hampshire. The bodies of Emily (34), Ryan (48), Parker (8), and daughter Ryan (6) were discovered in the home on Wednesday. She had been posting on TikTok about her husband’s brain tumor… pic.twitter.com/pMUpkhB611 — Rose (@901Lulu) August 21, 2025

En otro escalofriante TikTok publicado apenas dos días antes del tiroteo, Emily Long dijo a sus seguidores que sus hijos “definitivamente estaban luchando” y que ella misma había estado “realmente deprimida” mientras trataba de restablecer los hábitos saludables y la normalidad en el hogar a medida que la salud de su esposo empeoraba.

“Lo único que quiero hacer es esconderme bajo una manta con mis hijos, pero eso no es saludable para ellos y no es saludable para mí”, dijo.

Después de días de especulaciones sobre la causa de las muertes, los resultados de la autopsia publicados el miércoles por la noche confirmaron que Emily fue quien disparó.

Murió de un solo disparo en la cabeza, decidida a suicidarse.

Sus dos hijos murieron cada uno como resultado de una sola herida de bala en la cabeza, que el médico forense calificó de homicidio.