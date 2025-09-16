Suscribirse

Estados Unidos

Luigi Mangione ya no será procesado por “asesinato relacionado con terrorismo”. El caso seguirá su curso con otras imputaciones

El estadounidense se enfrenta a una condena de 25 años a cadena perpetua por el homicidio de un importante empresario.

Redacción Mundo
16 de septiembre de 2025, 6:32 p. m.
El presunto asesino Luigi Mangione es procesado por cargos de asesinato en el estado de Nueva York.
El presunto asesino Luigi Mangione es procesado por cargos de asesinato en el estado de Nueva York. | Foto: Getty Images via AFP

Luigi Mangione, acusado de asesinar en diciembre de 2024 al CEO de seguros de Salud, Brian Thompson, ya no enfrentará dos cargos penales por los que era acusado.

Un juez de Nueva York desestimó el lunes 15 de septiembre el delito por terrorismo. Sin embargo, seguiría el proceso por asesinato en segundo grado y 25 años a cadena perpetua si es declarado culpable.

Según el funcionario judicial, el asesinato por terrorismo en el estado neoyorquino requiere la intención de intimidar a varios civiles, más no un solo homicidio. Por esta razón, lo consideró los alegatos “legalmente insuficientes”.

x
Mangione comparece ante una corte en Manhattan, Nueva York. | Foto: Getty Images

Si bien no se trató de un delito común, no constituye como acto terrorista por estar motivado a una ideología, mencionó el juez Gregory Carro en un escrito.

Mangione alegó en su momento motivos de llamar la atención sobre lo que percibía como desigualdades en el sistema de salud de Estados Unidos, criticado por sus cobros excesivos y cobertura.

“Si bien el acusado claramente expresaba animosidad hacia la cobertura universal de salud y el sector sanitario en general, esto no implica que su objetivo fuera ‘intimidar y coaccionar a la población civil’; de hecho, no se presentaron pruebas de tal objetivo”, agregó Gregory.

El caso tendrá otro veredicto crucial el 1 de diciembre, fecha fijada de la próxima audiencia. Esto se dará días antes de que el presunto asesino se presente a un tribunal por las imputaciones federales, en las cuales el Departamento de Justicia prevé solicitar la pena capital o de muerte.

Mangione, principal sospechoso en el asesinato de Thompson
Mangione, principal sospechoso en el asesinato de Thompson | Foto: AFP

A fin de año, la defensa de Mangione pedirá que se supriman pruebas en su contra, entre las que se destacan un arma y escritos con mensajes sobre la desigualdad sanitaria en EE. UU. tras su captura en Altoona, Pensilvania.

Incluso, argumentan que es de carácter inconstitucional que el hombre imputado se defienda en dos tribunales (estatal y federal) al mismo tiempo y por delitos similares.

El caso a nivel interno en el estado de Nueva York lo lleva un alto tribunal de Manhattan.

Mangione también tiene cargos en su contra en el estado de Pensilvania, donde fue arrestado y por los cuales se ha declarado inocente.

Desde el asesinato, los seguidores del oriundo de Maryland han recaudado más de 1 millón de dólares para apoyar su inocencia, en uno de los casos más mediáticos en la historia reciente de EE. UU.



