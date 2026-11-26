El sector vivienda apunta a ser de nuevo una de las locomotoras de la economía nacional. El ministro de esa cartera, Jaime Andrés Beltrán, dijo que hay 5,7 billones de pesos disponibles para destrabar obras inconclusas.

Los recursos hacen parte de dineros que no se ejecutaron en el gobierno pasado, pese a que eran para temas prioritarios.

Beltrán mencionó, por ejemplo, los que fueron asignados para el frente frío, que ocurrió desde febrero y afectó la región Caribe, y los recursos no se ejecutaron.

El funcionario mencionó que en total se requieren 19 billones de pesos, pero desde ya anunció que el gobierno comprará las 4.700 viviendas nuevas que están en el inventario. Estas permitirán que los colombianos que sueñan con una propiedad y que fueron afectados por los desistimientos, debido a la imposibilidad de hacer los cierres financieros por cambios aplicados por el gobierno anterior en la política de subsidios, puedan concluir su objetivo.

“Había proyectos que no comenzaron, recursos que se estaban robando. Vamos a destrabar obras inconclusas”, insistió.

Tatiana Orozco, presidenta de la CCI, junto con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Foto: CCI / Cortesía

Beltrán puso de presente que están poniendo el acelerador para poder sortear la situación que tienen en el horizonte y es la de contar en una mano con la reconstrucción por el terremoto y en la otra, la puesta en marcha de la vivienda como locomotora de la economía.

Pero manifestó que el objetivo es lograr la tarea, por lo cual, pidió al auditorio que asistía al Congreso de Infraestructura, organizado por la CCI, que “crean”.

Si bien es cierto que hay un escenario complejo, están buscando todos los caminos. “El escenario crítico que está viviendo el país se convierte en una oportunidad. Los recursos disponibles deben servir para prender la máquina”, manifestó.

CCI. Congreso de infraestructura Foto: CCI / Cortesia

El ministro reiteró que el sector vivienda fue asfixiado en el gobierno anterior con el objetivo de que los subsidios declinaran. “153.000 mil familias perdieron la oportunidad de comprar la vivienda, desistieron. No tenían otra salida”.