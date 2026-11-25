SEMANA: Prácticamente, usted es la primera mujer en la presidencia de la CCI (María Consuelo Araújo duró poco tiempo, para ir a ocupar otro cargo). Este será su primer congreso. ¿Es cierto que el interés por asistir ha batido récord?

Tatiana Orozco (T. O.): Sin temor a equivocarme, es el congreso más grande del país. Tenemos 4.150 personas inscritas, una cifra récord que sobrepasó todo pronóstico. Nos pusimos la 10.

SEMANA: ¿A qué se debe tanto interés en esta oportunidad?

T. O.: Estamos en un momento coyuntural para el país en materia de infraestructura. La inversión en el sector alcanzó a representar más del 3 % del PIB en el pasado y hoy está por el 1 %. Estamos empeñados en la misión de impulsar las obras de infraestructura, y lo primero será reactivar todas esas obras que están paradas por licencias ambientales, consultas previas, falta de pago. Esos son los verdaderos mangos bajitos que podemos alcanzar. Después, vamos a acelerar todo lo que tiene que ver con obras por impuestos, obras por regalías y las iniciativas privadas, que son obras que no van a necesitar recursos de la Nación (que enfrenta una crisis fiscal) y que ya están estructuradas. Necesitamos acelerar la evaluación de esas obras para que se puedan contratar.

Congreso de Infraestructura Foto: Martha Morales Manchego / Semana

Pasar del plan a la obra

SEMANA: ¿Cuál es la prioridad de la CCI bajo su liderazgo?

T. O.: La prioridad central es acompañar al Gobierno en la ejecución de las obras. Afortunadamente, ahora estamos en una administración que comparte con nosotros ese interés por acelerar la ejecución de las obras.

Precisamente, en el Congreso de la CCI vamos a llevar a cabo más de 50 reuniones entre empresarios y el Gobierno nacional, a través de encuentros uno a uno para acelerar la solución de los diferentes cuellos de botella que hay. El lema del evento es pasar del plan a la obra.

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SEMANA: Pero estamos ante una crisis fiscal. Es decir, plata no hay.

T. O.: Estamos en la búsqueda de nuevos mecanismos de financiación. La CCI está metiéndose en nuevos sectores, aprovechando este conocimiento que tenemos en ingeniería, en diseños, en construcción, en financiación: sectores como agua potable y saneamiento básico, infraestructura energética y todo lo que tiene que ver con infraestructura social. A eso le estamos apostando.

Por supuesto, también hablaremos de la reconstrucción, de las tendencias en aeropuertos, de los modos férreos. Todo lo que pueda encaminarse a fortalecer la infraestructura en Colombia.

SEMANA: ¿La infraestructura se rezagó por falta de plata o por ausencia de gestión?

T. O.: Hay muchas obras paradas. Se eliminaron peajes en el país, y este no es un tema no menor. El Gobierno pasado tomó la decisión de eliminarlos. Las vías se fueron deteriorando. Hay menos gente trabajando. Hoy las 4G y las 5G generan 37.000 empleos en Colombia. Si tuviéramos todas esas obras activas serían muchísimos más empleos.

SEMANA: ¿Qué acciones cree que se han adelantado, que den señales de reactivación de la infraestructura?

T. O.: Celebramos ya que esté andando el Túnel del Toyo; que se firmó el otrosí del Canal del Dique; que ya salieron las licencias ambientales, por ejemplo, de los accesos Norte en Bogotá, pero también de la vía entre Santa Marta y Barranquilla.

Hay muchas cosas que están pasando, pero necesitamos pisar el acelerador.

Se superaron dos años de ‘parálisis’ en la etapa de construcción. Foto: Colprensa - MinTransporte - Composición SEMANA

SEMANA: Para usted, ¿cuál es el cuello de botella más urgente? ¿Qué habría que hacer primero en toda esa agenda nueva que se están planteando?

T. O.: Hay un cuello de botella del que nadie habla: se llama falta de acuerdos. Necesitamos llegar a acuerdos, sentarnos las instituciones, el sector público, el sector privado, los interventores y los concesionarios. Ponernos de acuerdo con las reglas de juego.

La estabilidad jurídica es uno de los puntos que más tenemos que defender en este país para que esta situación que hemos vivido con la infraestructura no se vuelva a repetir.

Los desacuerdos son el principal factor que está atrasando la infraestructura en Colombia. Hay que superar ese cuello de botella.

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SEMANA: ¿Qué nuevas fuentes de financiamiento están contemplando?. Van a fortalecer las Alianzas Público Privadas-APP que fueron críticas en el gobierno anterior, junto con todo el modelo de concesiones tradicionales en Colombia?

T. O.: Las alianzas público-privadas han demostrado con creces las ventajas que tienen para el país. Eso nos ha permitido atraer capital privado para la financiación de las obras de infraestructura.

Estamos tocando puertas en la banca multilateral y la cooperación internacional. Vamos a hablar sobre el Fondo Verde para el Clima, para mirar cómo, con los temas de sostenibilidad, podemos financiar nuevas obras de infraestructura. También tenemos en evaluación lo que vamos a hacer con los corredores que fueron devueltos a la Nación por algunas concesiones.

En fin, estamos buscando caminos, pero sobre todo, el que nos lleve a acelerar las iniciativas privadas como mecanismo para garantizar la financiación de obras que ya están estructuradas.

Peajes Foto: Getty Images

Peajes, claves para la infraestrutura

SEMANA: ¿Qué ha conversado con el gobierno hasta este momento en relación con los peajes que se dejaron de cobrar y los que fueron devueltos al Invías?

T. O.: Los peajes son fundamentales para que pueda haber infraestructura. Lo primero que deben hacer los ciudadanos es revisar esas obras que fueron revertidas a la Nación. El estado en el que están esas carreteras, por ejemplo, la de Tunja. Así, hay varias obras de referencia por las que uno pasa y da grima, porque no se han podido mantener como antes.

SEMANA: ¿Hay demandas por parte de concesionarios?

T. O.: Ha habido demandas. Estamos revisando eso con el Estado para mirar cómo se pueden llegar a acuerdos para buscar que la infraestructura nuevamente vuelva a funcionar.

RegioTram del Norte. Foto: API

SEMANA: Se habla de altos volúmenes de vigencias futuras comprometidas y esa es una fuente de financiación de la infraestructura. ¿Qué se ha revisado desde la CCI acerca del tema?

T. O.: En las vigencias futuras se está haciendo toda una reprogramación. Se está viendo cómo va la ejecución de las obras, qué recursos están sobrando y qué recursos están faltando, para poder ajustar donde se necesita, con el único propósito de acelerar la evolución de las obras.

SEMANA: ¿Qué tanto foco pondrán en el tema ferroviario?

T. O.: Es que las prioridades son muchas en un país en el que durante los últimos años no ha invertido en infraestructura. Tenemos que mirar cómo nos empezamos a poner al día en medio de una restricción fiscal. Y ese es el gran reto. En el Congreso vamos a instalar la comisión ferroviaria desde la CCI para seguir trabajando en ese tema.