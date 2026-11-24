El BID anunció la puesta en marcha de un paquete de medidas financieras, técnicas y de monitoreo para ayudar a la región a prepararse y responder ante los posibles impactos del fenómeno de El Niño. Entre ellas, prepara US$2.200 millones en nuevos préstamos para su aprobación en diciembre, destinados a Colombia, Bolivia, Costa Rica, El Salvador y Perú.

BID aumenta 68 % su capacidad adicional de préstamo para América Latina y el caribe

El potencial total que el BID podría movilizar en América Latina y el Caribe es de US$20.000 millones en instrumentos financieros diseñados para enfrentar desastres antes, durante y después de que ocurran.

Además, el Banco señaló que tiene US$4.000 millones listos en líneas de crédito contingentes para entregarse de forma ágil y rápida en caso de que ocurran emergencias en 14 países de la región.

Por otro lado, los US$2.200 millones corresponden a préstamos en preparación que se aprobarán entre diciembre de 2026 y enero de 2027, específicamente para Colombia, Bolivia, Costa Rica, El Salvador y Perú.

También, el BID activó un mecanismo de aprobación acelerada para proyectos relacionados con la mitigación y atención de este fenómeno climático, con el que recortó en 60 días el tiempo que usualmente toma preparar estas operaciones financieras.

A través de su ‘brazo privado’, BID Invest, el Banco también ha comprometido más de US$400 millones para ayudar a las empresas a no quebrarse ni detener sus operaciones durante desastres. Estos acuerdos cuentan con cláusulas de continuidad operativa en países como Argentina, Barbados, Chile y Perú.

Respecto a las medidas de monitoreo, el BID señaló que cuenta con un sistema de mapas de vulnerabilidad y perfiles por país para que los gobiernos puedan identificar qué zonas de sus territorios corren más riesgo y qué medidas deben priorizar para atender los efectos del fenómeno de El Niño.