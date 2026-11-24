La economía argentina se contrajo 1,8% en el tercer trimestre de 2026, lo que sería su segunda caída consecutiva en lo que va del año. De acuerdo a la definición de este fenómeno, el país entraría en una recesión técnica.

“Más que un año de crisis, 2027 será de transición exigente y crecimiento moderado”: BBVA Research

“Con los datos recientemente publicados entramos en recesión técnica, aunque hay que esperar al dato de producto interior bruto (PIB) que se publica el próximo 16 de diciembre para oficializarlo”, explicó el economista y profesor de ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires Federico Glustein a AFP.

Los datos a los que se refiere el economista son del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el cual mostró una subida mensual desestacionalizada del 1,1%, pero una caída de 1,2% en el dato interanual.

La recesión técnica, según su definición, hace referencia a dos caídas consecutivas de la actividad económica en términos trimestrales, con base en datos de series corregidas por estacionalidad.

Esta medición se utiliza frecuentemente para seguir más rápidamente la evolución del PIB del país, mediante su comparación con el trimestre inmediatamente anterior.

Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina, señaló que este último dato consolida el estancamiento económico que empezó a principios del año pasado. “Son casi dos años sin que la economía arranque”, advirtió.

Entre los sectores más golpeados de la economía argentina están la construcción, la industria y el comercio.

No obstante, el mercado espera la confirmación oficial del dato del Producto Interno Bruto (PIB), que se revelará el próximo 16 de diciembre, para oficializar una recesión.