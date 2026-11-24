Recibir una fotomulta en el sistema de tránsito sin haber encontrado previamente una notificación en el domicilio puede convertirse en un dolor de cabeza para cualquier propietario de un vehículo. Sin embargo, en Colombia existen reglas que las autoridades deben cumplir para informar sobre estas infracciones y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la defensa.

La norma señala que, después de validar el comparendo detectado mediante sistemas automáticos o tecnológicos, la autoridad de tránsito debe enviar una copia de la orden y sus soportes al propietario dentro de los tres días hábiles siguientes. El envío debe realizarse por correo certificado o correo electrónico, según corresponda, a la información registrada en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito).

Una vez entregado el comparendo, el propietario cuenta con once días hábiles para presentarse ante la autoridad de tránsito competente e iniciar el proceso correspondiente. Este plazo es importante porque permite conocer la infracción, solicitar pruebas y presentar los argumentos de defensa.

¿Qué pasa si la notificación nunca llega?

La legislación contempla situaciones en las que el propietario no recibe la comunicación. Si se demuestra que la orden de comparendo no fue notificada o que se notificó indebidamente, los términos para acceder a los descuentos por pronto pago comienzan a contarse desde la fecha en que finalmente se realice la notificación, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1843 de 2017.

Además, cuando no es posible identificar al propietario en la última dirección registrada en el RUNT, la autoridad debe adelantar el procedimiento de notificación por aviso. Esto significa que no basta con dejar el trámite sin resolver: la entidad debe acudir al mecanismo previsto por la ley.

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Sin embargo, sí existe una responsabilidad que recae directamente sobre los propietarios. El parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 1843 establece que deben mantener actualizada su información de contacto en el RUNT, incluida la dirección de notificaciones, el número telefónico y el correo electrónico.

Si el propietario no actualiza estos datos, la autoridad puede enviar la orden de comparendo a la última dirección registrada. La misma disposición establece que el ciudadano quedará vinculado al proceso y notificado en estrados de las decisiones posteriores. Por eso, no recibir físicamente una comunicación no significa necesariamente que el procedimiento sea inválido.

Cabe agregar que, si aparece una fotomulta que el propietario nunca conoció, puede solicitar a la autoridad de tránsito los soportes del comparendo, verificar la fecha y el mecanismo de notificación y controvertir las irregularidades que identifique. También puede consultar sus obligaciones y comparendos a través de los canales oficiales de la autoridad correspondiente.