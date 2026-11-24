En segundo debate se aprobó el proyecto de adición presupuestal de $3,8 billones solicitado por el Ejecutivo para el programa Colombia Mayor y para el Fondo Milagro.

Adición presupuestal 2026, por $3,8 billones, pasó a segundo debate. Gobierno está llegando a acuerdos con la oposición

Tras haber sido avalado en su primer debate en las comisiones económicas, este proyecto superó la instancia de la plenaria en el Senado de la República.

El ponente de esta iniciativa, el senador Christian Garcés, señaló que $2,7 billones se destinarán a los damnificados por el terremoto, a través del Fondo Milagro; $1,1 billones serán para los adultos mayores del programa Colombia Mayor y $1,1 billones serán para para subsidios de energía en el Caribe.

Los $3,8 billones que se van a aumentar en el presupuesto corresponden a recursos recogidos por el Estado en beneficios tributarios de los alivios del Decreto 1419 ($2,7 billones), mayores ingresos del Fondo de Solidaridad Pensional ($891.000 millones) y dineros provenientes de reintegros de fiducias ($258.000 millones).

La otra operación aprobada por el Senado corresponde a traslados presupuestales por $1,47 billones, que técnicamente no modifican el monto global del PGN sino que reorganizan estos recursos hacia otras prioridades.

Por su parte, el ministro de Hacienda celebró esta decisión y señaló que la adición presupuestal tiene objetivos de “mucho impacto” para las finanzas públicas de Colombia.

En el proyecto de adición también quedaron incorporados mecanismos de transparencia y protección de los recursos que manejará el Fondo Milagro.

Específicamente, se establece que el gerente deberá enviar un informe a las Comisiones Económicas Terceras y Cuartas, y a la Procuraduría y Contraloría en los primeros 15 días de cada mes sobre la gestión de los recursos para atender damnificados

El informe tendrá que especificar los recursos sin importar su fuente y sin hacer doble contabilización. Además, tendrá que detallar el origen, la destinación territorial, los contratos, pagos y el avance de cada proyecto.

No obstante, aún falta la aprobación de la Cámara de Representantes. Debido a la falta de quórum, esta discusión se retomará mañana miércoles 25 de noviembre a las 11:00 a.m.