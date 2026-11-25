De cada 4 pesos que se requieren para la reconstrucción, solo se tiene 1. Los recursos estimados son de 54 billones de pesos y hay 15,3 billones, según confirmó Luis Felipe Henao, gerente del Fondo Milagro.

En términos comparativos, los recursos existentes no alcanzan ni para el departamento del Valle, donde se necesitan 19 billones de pesos.

La tarea que recibió es uno de sus mayores retos, según manifestó en su intervención en el Congreso Colombiano de la Infraestructura organizado por la CCI, el cual inició en Cartagena este miércoles 25 de noviembre. De los resultados que entregue Henao dependerá el resarcimiento de los afectados, por lo que el directivo manifestó que los recursos serán priorizados en vivienda, salud, educación e infraestructura. “El 77 % de los recursos se irrigará en esos 4 sectores”, manifestó Henao.

Congreso de la CCI 2026 Foto: Martha Morales Manchego / Semana

“La transparencia es agilidad, la opacidad ralentiza”, indicó Henao, quien confirmó que con esa bandera manejará el Fondo.

Pero además, las eficiencias serán otro de los nortes. “El fondo iba a funcionar con 250 trabajadores, ahora la planta será solo de 50″, anunció el gerente del Fondo Milagro y la tabla de sueldos se reducirá a la mitad.

Sobre el uso de recursos de donaciones, tema que ha estado en boga en Colombia, porque no se han presentado las cuentas oficiales consolidadas. Al respecto, Henao dijo que su papel será coordinar para que la plata se ejecute. “Si una empresa manifiesta su intención de financiar, que esté claro el proyecto que se necesita”.

En un informe enviado al Congreso en noviembre se habló de $624.656 millones los cuales provenían de recursos públicos y un crédito del Banco Mundial.

La otra bolsa está relacionada con la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, liderada por la primera dama, Ana Lucía Pineda. Con corte a octubre, reportó $54.589 millones recaudados en donaciones. Unas 5.652 toneladas de ayuda humanitaria entregadas y alianzas proyectadas para reconstruir tres colegios, tres centros de salud y construir 35 viviendas.

Los afectados son más de 778 mil personas de 409 municipios y 16 departamentos.

Cada región tiene sus realidades, como lo evidenció la participación de la gobernadora del Valle, Dilyan Francisca Toro, al manifestar que la dimensión del efecto del terremoto en este departamento es grande, “Vale 7,1 billones de pesos, pues se requieren 105.000 viviendas para unas 300 mil personas afectadas”, explicó.

A todo vapor

Al decir de Henao, están andando a todo vapor, aunque, en temas de vivienda, constituyen un bien que no se puede sacar de debajo de la manga. No obstante, la prioridad es quitar la incertidumbre del damnificado, señaló el gerente del Fondo, quien habló de las demoliciones que, en el caso del famoso edificio Colombia, empezará el 29 de noviembre.

Advertencia

Al cierre de su intervención, Henao hizo una advertencia, en relación con la avalancha de influencers que, según dijo, en un 77 % envían mensajes en contra de lo que se está adelantado. “El que ataque por política no está atacando al giboerno sino al damnificado”.