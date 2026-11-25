En momentos en que se acerca la temporada de fin de año y las celebraciones aumentan, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) elevó una alerta a los consumidores de cocteles.

La institución detectó el uso de dispositivos médicos, específicamente jeringas, entre otros objetos, prácticas que no están permitidas por la reglamentación sanitaria vigente en Colombia, a través de acciones de inspección, vigilancia y control realizadas por las entidades territoriales de salud en establecimientos dedicados a la preparación, expendio y consumo de cocteles.

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“En relación con el uso de jeringas, clasificadas como dispositivos médicos de un solo uso, es importante señalar que estos productos deben utilizarse de acuerdo con la finalidad prevista y las instrucciones establecidas por el fabricante. Esta situación adquiere especial relevancia, dado que su utilización inadecuada podría comprometer las condiciones sanitarias de estos productos y representar un riesgo para la salud pública”.

Explicó que el Decreto 4725 de 2005 —por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano–, establece requisitos de seguridad y funcionamiento para los dispositivos médicos, de acuerdo con su finalidad prevista, y contempla disposiciones sobre la información que debe suministrarse en su etiquetado, incluidas las indicaciones de uso único cuando corresponda. “Por lo tanto, las prácticas implementadas en los establecimientos comerciales comprometen la seguridad de los consumidores”, señaló en un pronunciamiento.

Las jeringas, al ser dispositivos médicos, no son aptas para entrar en contacto con alimentos y bebidas, y no deben ser utilizadas para la dosificación de bebidas alcohólicas en la preparación de cocteles, dice el Invima. Foto: Invima

Reiteró que los materiales, objetos, envases, utensilios y equipos que entren en contacto con alimentos y bebidas deben cumplir con las disposiciones de la Resolución 683 de 2012, que establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo.

“En consecuencia, las jeringas, al ser dispositivos médicos, no son aptas para entrar en contacto con alimentos y bebidas, y no deben ser utilizadas para la dosificación de bebidas alcohólicas en la preparación de cocteles”, añadió el Invima.

De otro lado, destacó que el uso de otros objetos como botellas dentro de algunas preparaciones puede generar riesgos de contaminación física, química o microbiológica, asociados a la presencia de esquirlas, suciedad o sustancias de diversa procedencia, y existe el riesgo de migración de sustancias desde dichos objetos hacia los alimentos y bebidas.

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“A esto se le suma otra práctica evidenciada en algunos establecimientos comerciales, como lo es el uso de aditivos de manera no controlada, especialmente saborizantes, colorantes, entre otros, incumpliendo con la legislación aplicable. Por lo tanto, los establecimientos dedicados a la preparación, expendio y consumo de cocteles deben cumplir con la reglamentación sanitaria vigente en Colombia, en particular los artículos 84 al 86 del Decreto 1686 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social”.

Según el Invima, hay otra práctica evidenciada en algunos establecimientos comerciales, como lo es el uso de aditivos de manera no controlada especialmente saborizantes, colorantes, entre otros, incumpliendo con la legislación aplicable. Foto: 123rf

El Invima solicitó a las entidades territoriales de salud y demás autoridades competentes continuar con las acciones de inspección, vigilancia y control en los establecimientos dedicados a la preparación, expendio y consumo de cocteles y, en caso de evidenciar incumplimientos, aplicar las medidas a que haya lugar.

La institución le solicitó a la población en general “no consumir cocteles en establecimientos donde se identifiquen las prácticas no permitidas”.