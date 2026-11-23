Finanzas
¿Sabe cuánto deben pagarle de prima? Esta es la herramienta gratuita que relanzó MinTrabajo para calcularla
La Calculadora Laboral cuenta con los parámetros legales actualizados para los recargos, jornadas nocturnas y horas máximas legales.
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23 de noviembre de 2026 a las 5:39 p. m.
La Calculadora Laboral cuenta con los parámetros legales actualizados para los recargos, jornadas nocturnas y horas máximas legales. Foto: Gemini
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