Finanzas
Diciembre llegará con dinero extra para los profesores: cuándo pagan la prima de Navidad y cómo calcularla
Los educadores del sector público recibirán esta prestación antes de finalizar el año.
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20 de noviembre de 2026 a las 10:40 a. m.
La prima de diciembre es común en muchos países de América Latina. Foto: Getty Images/iStockphoto
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