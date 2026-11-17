Finanzas
Prima de fin de año, ¿desde cuándo le pueden dar el beneficio y cuánto le debe llegar?
Los trabajadores colombianos deben recibir el segundo pago de la prima de servicios antes de finalizar diciembre.
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17 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m.
Miles de personas recibirán el pago. Foto: Diseño Jesús Chacín/El País
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