Finanzas
Aumento de pensiones en 2027: este grupo podría recibir casi $160.000 adicionales cada mes
El ajuste definitivo se conocerá tras la concertación salarial para 2027.
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24 de noviembre de 2026 a las 6:21 a. m.
Miles de personas están a la expectativa por conocer el aumento de las mesadas pensionales. Foto: Composición Semana/ Getty Images
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