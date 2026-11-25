La deuda promedio de los colombianos que se encuentran en mora se ubicó en $35,5 millones durante el segundo semestre de 2026, de acuerdo con el balance de impacto de Bravo, plataforma de soluciones financieras enfocada en la liquidación de obligaciones pendientes.

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El indicador presentó una leve reducción frente al primer semestre del año, cuando alcanzó los $35,64 millones. Sin embargo, el volumen de obligaciones que ingresaron a la plataforma para ser gestionadas aumentó. Mientras entre enero y junio sumó $247.067 millones, en la segunda mitad del año llegó a $317.774 millones.

Pese a este panorama, el programa reportó avances en la recuperación de cartera. Durante 2026, logró devolver al sistema financiero formal $17.916 millones, de los cuales $9.228 millones correspondieron al primer semestre y $8.687 millones al segundo.

A través del programa de Bravo, los colombianos devolvieron más de $17.900 millones al sistema financiero en lo corrido del año. Foto: Getty Images

Asimismo, facilitó la liquidación definitiva de 4.287 obligaciones durante el año. De estas, 2.365 se completaron en el primer semestre y 1.922 en el segundo. El balance también señala que 2.175 usuarios alcanzaron la meta de sanear su historial financiero y se graduaron como ‘Héroes Bravo’.

Según los expertos de la compañía, el sobreendeudamiento no necesariamente responde a una falta de responsabilidad financiera, sino que también puede estar relacionado con emergencias imprevistas o dificultades temporales en el flujo de caja de los hogares.

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Frente a este escenario, Bravo recomienda revisar periódicamente el presupuesto, identificar cuánto representan las cuotas de las deudas frente a los ingresos y evitar limitarse al pago mínimo de las tarjetas de crédito, pues esto puede prolongar las obligaciones y aumentar los intereses.

La compañía también aconseja buscar alternativas de mediación o reestructuración cuando los ingresos no sean suficientes para cubrir las cuotas o se recurra a nuevos créditos para pagar obligaciones anteriores.