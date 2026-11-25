La cartera bruta de microcrédito en Colombia alcanzó los $ 28,40 billones a septiembre de 2026 y atendió a más de 2,6 millones de microempresarios. De acuerdo con cifras de Asomicrofinanzas, las regiones Andina Oriental, Andina Occidental y Pacífico concentraron $ 19,53 billones, equivalentes a cerca del 69 % del saldo nacional.

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La región Andina Oriental, integrada por Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander, registró la mayor cartera, con $ 7,23 billones y 599.298 clientes. Le siguió la Andina Occidental, con $7,04 billones y 643.701 clientes, la cifra más alta de usuarios entre las siete regiones analizadas.

Por su parte, el Pacífico, que comprende Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, reportó una cartera de $ 5,26 billones y 535.995 clientes. Bogotá registró $ 1,88 billones y 125.335 usuarios.

En cuanto a los recursos desembolsados, la región Andina Oriental acumuló $ 3,85 billones, mientras que la Andina Occidental reportó $ 3,75 billones. En el Pacífico, los desembolsos llegaron a $ 2,89 billones. Bogotá, por su parte, registró $ 1,29 billones. Estas cifras muestran la distribución regional de los recursos destinados a financiar pequeños negocios y actividades productivas.

María Clara Hoyos, presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas Foto: Asomicrofinanzas

El panorama también evidencia la presencia del microcrédito en zonas rurales. La Amazonía tiene la mayor proporción de clientes rurales, con 64,52 %, seguida de Orinoquía, con 46,8 %. En cuanto a cartera, estas regiones reportaron $ 1,17 billones y $ 1,82 billones, respectivamente. La Amazonía cuenta con 100.742 clientes y $ 547.622 millones en desembolsos, mientras que Orinoquía registra 161.417 usuarios y $ 969.152 millones desembolsados.

Otro indicador destacado es la participación femenina. A nivel nacional, las mujeres representan el 52 % de los microempresarios atendidos por el sector. En Bogotá, esta proporción llega al 55,34 %, mientras que en el Caribe alcanza el 53,78 %. También sobresalen las regiones Pacífico, con 53,70 %, y Orinoquía, con 53,39 %.

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“Las cifras demuestran que el microcrédito es mucho más que una herramienta de financiación: es un motor de desarrollo territorial que permite a miles de colombianos fortalecer sus negocios, generar ingresos y construir nuevas oportunidades”, explicó María Clara Hoyos, presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas

En el consolidado nacional, el gremio reportó 2.603.379 microempresarios atendidos, $ 15,55 billones en desembolsos y 1.402.849 operaciones. Para Asomicrofinanzas, estos resultados reflejan el papel de las entidades microfinancieras en la ampliación del acceso a financiación formal para pequeños negocios y productores en distintas regiones del país.