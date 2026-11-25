El dólar estadounidense cerró la jornada del 25 de noviembre en Colombia con un precio de $3.555, tras registrar fluctuaciones significativas durante las operaciones del día.

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Los cambios en la cotización del dólar pueden repercutir tanto en los consumidores como en las empresas que efectúan transacciones comerciales con el exterior, realizan o reciben transferencias internacionales, o compran bienes y servicios cuyos precios dependen de las fluctuaciones de esta moneda.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó una reducción de $ 37 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera para la jornada en $ 3.592.

La sesión comenzó con el dólar en $3.620 y, a medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $3.691 y, posteriormente, descendió hasta un mínimo de $3.551. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $3.630.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1.855 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 1.000 millones de dólares.

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Economía internacional

El gobierno de Donald Trump anunció el miércoles propuestas de aranceles de Estados Unidos contra 14 economías, incluidas China y la Unión Europea (UE), a las que acusa de apoyar a sus industrias mediante subvenciones que considera ilícitas.

Estos gravámenes, que podrían llegar al 20 % en el caso de los productos procedentes de China, no entrarán en vigor hasta dentro de un mes, periodo que permitirá al público y a las empresas presentar observaciones por escrito sobre las propuestas.

“Hoy proponemos una serie de aranceles selectivos para responder a este problema de sobreproducción”, aseguró el miércoles el representante de la Casa Blanca para el Comercio (USTR), Jamieson Greer, en una entrevista con CNBC.

Estos nuevos recargos, que se suman a los de al menos el 10 % anunciados a finales de julio y que afectan a unos 60 países con el argumento de combatir el trabajo forzoso, se presentan al finalizar una investigación iniciada el pasado marzo por Greer.

Las medidas propuestas afectan a China y a la UE, así como a India, Bangladés, Camboya, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam. El USTR no se pronunció en esta ocasión sobre México y Noruega, también investigados.

El gobierno estadounidense considera que el uso de subvenciones por parte de los países afectados provoca una sobreproducción industrial que termina por perjudicar a las empresas estadounidenses.

“Rechazamos firmemente esa idea”, aseguró Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea. “Por el contrario, Europa es una de las regiones más expuestas a la sobreproducción”, especialmente la china, afirmó.

Según la propuesta presentada por la oficina del USTR, los aranceles aplicados no deben superar los niveles establecidos en los acuerdos comerciales firmados con algunos socios, lo que supondría un leve incremento respecto a las sobretasas en vigor desde finales de julio.

“Nos aseguramos de que nuestra propuesta de aranceles permita respetar los acuerdos que hemos firmado y que ya resuelven parte de los problemas detectados en relación con la sobreproducción”, afirmó Greer.

Una vez que estos recargos entren en vigor, la tarifa arancelaria aplicable a los productos europeos o japoneses pasará al 15 %, frente al 10 % vigente hasta ahora.

*Con información de AFP.