Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

Dólar más caro; la moneda cierra la jornada sobre los 3.500 pesos

Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles de inversionistas, la divisa estadounidense desempeña un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense se utiliza como referencia para transacciones internacionales, la negociación de materias primas, la fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio u otros establecimientos autorizados para realizar estas operaciones.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden variar en función de la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar hoy en Colombia: TRM y cotización en casas de cambio este 25 de noviembre de 2026

Este miércoles, 25 de noviembre de 2026, el dólar en Colombia registra una tasa representativa del mercado (TRM) de $3.592,03 por dólar, de acuerdo con las cifras certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La cotización presenta un incremento de $86,11 frente al martes 24 de noviembre, cuando se ubicó en $3.505,92. Esto representa un aumento del 2,46 %.

En las casas de cambio, los precios de compra y venta varían dependiendo de la ciudad y del establecimiento. Las referencias disponibles para este miércoles muestran diferencias significativas entre las principales capitales del país.

Estos valores son orientativos y pueden modificarse durante el día, de acuerdo con la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.

Precio del dólar en casas de cambio por ciudad

Estas son las cotizaciones de referencia para el miércoles 25 de noviembre de 2026:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.420 $3.520 $100 Cali $3.300 $3.550 $250 Cartagena $3.750 $3.980 $230 Cúcuta $3.400 $3.500 $100 Medellín $3.540 $3.660 $120 Pereira $3.730 $3.800 $70

Según estas cotizaciones, Cartagena registra el precio de compra más alto, con $3.750 por dólar, y también el precio de venta más elevado, con $3.980.

En contraste, Cali presenta el menor precio de compra, con $3.300 por dólar. Cúcuta tiene el precio de venta más bajo, con $3.500.

La diferencia entre los precios de compra y venta, conocida como spread, alcanza los $250 en Cali, mientras que Pereira presenta el margen más bajo, con $70.

Precio del dólar en casas de cambio de Bogotá

En Bogotá, las cotizaciones también dependen del establecimiento y pueden cambiar durante la jornada. Entre las referencias detalladas disponibles para la capital se encuentran las siguientes:

Casa de cambio Le comrpan Le venden Spread Cambios Kapital $3.460 $3.550 $90 Amerikan Cash $3.460 $3.550 $90 Cambios Vancouver $3.440 $3.540 $100 Cambios Manhattan DC $3.400 $3.520 $120 Smart Exchange $3.400 $3.480 $80

Entre estas referencias, Cambios Kapital y Amerikan Cash registran el mejor precio de compra, con $3.460 por dólar. Por su parte, Smart Exchange ofrece el menor precio de venta, con $3.480.