El dólar estadounidense cerró la jornada del 23 de noviembre en Colombia con un precio de $ 3.506, luego de presentar fluctuaciones significativas durante las operaciones del día.

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Los cambios en la cotización del dólar pueden repercutir tanto en los consumidores como en las empresas que efectúan transacciones comerciales con el exterior, realizan o reciben transferencias internacionales, o compran bienes y servicios cuyos precios dependen de las fluctuaciones de esta moneda.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó un aumento de $ 45 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera para la jornada en $ 3.461

La sesión comenzó con el dólar en $ 3.501 y, a medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $ 3.538 y, posteriormente, descendió hasta un mínimo de $ 3.504. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $ 3.506.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1.297 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 1.004 millones de dólares.

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Economía internacional

Impulsada por el regreso de Jensen Huang al frente de Nvidia, Wall Street se disparaba el lunes tras varias sesiones de turbulencias en torno a la inteligencia artificial.

Las acciones del gigante estadounidense de los semiconductores subían cerca de 33% después de la junta la compañía reintegrara Huang como director ejecutivo y presidente.

Los principales índices del parqué neoyorquino cayeron entre un 7% y un 10% la semana pasada, una crisis que comenzó en el sector de los semiconductores.

El lunes, los inversores se lanzaron a la caza de gangas con el Nasdaq a la cabeza de los principales índices gracias, en parte, al repunte de Nvidia.

El futuro del empresario dio un giro tras un pronunciamiento de la junta directiva. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

A los 35 minutos de la apertura, el Dow Jones Industrial Average subía un 2,8%, hasta situarse en 49.499,93. El S&P 500, de amplia base, aumentaba un 4,7%, hasta los 7.231,63 puntos, mientras que el índice Nasdaq Composite, con gran presencia tecnológica, se disparaba un 6,6%, hasta los 24.107,54 puntos.

Los futuros ya apuntaban a una sesión alcista, pero las ganancias se intensificaron después de que Nvidia readmitiera a Huang tras recibir información de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que aseguró al consejo de administración de que no suponía ningún riesgo para la seguridad nacional.

El analista de Briefing.com Patrick O’Hare señaló que los factores que han ejercido presión sobre las acciones en las últimas persisten.

“Esos aspectos volverán a cobrar protagonismo, pero de momento se están dejando de lado debido al entusiasmo que ha generado la noticia sobre Jensen Huang”, afirmó O’Hare.