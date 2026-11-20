Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

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Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para su compra y venta.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar hoy en Colombia: cotizaciones en casas de cambio y TRM del 20 de noviembre de 2026

Este viernes, 20 de noviembre de 2026, el dólar en Colombia registra una tasa representativa del mercado (TRM) de $3.415,10 por dólar, de acuerdo con la cotización certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La tasa presenta un incremento de $88,14 frente al jueves 19 de noviembre, cuando se ubicó en $3.326,96. Esto representa un aumento del 2,65 %.

En las casas de cambio, los precios de compra y venta presentan diferencias según la ciudad y el establecimiento. Las cotizaciones de referencia publicadas para este viernes muestran variaciones entre las principales capitales del país.

Estos valores son orientativos y pueden cambiar dependiendo de la ubicación, la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.

Precio del dólar en casas de cambio por ciudad

Estas son las cotizaciones de referencia reportadas para el viernes, 20 de noviembre de 2026:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.280 $3.360 $80 Cali $3.120 $3.250 $130 Cartagena $3.750 $3.980 $230 Cúcuta $3.370 $3.450 $80 Medellín $3.450 $3.360 $90* Pereira $3.730 $3.800 $70

En Medellín, la cotización publicada presenta un precio de compra superior al de venta. Se recomienda confirmar este dato directamente con las casas de cambio antes de realizar una operación.

Según estas cotizaciones, Cartagena registra el precio de compra más alto, con $3.750 por dólar, y también el precio de venta más elevado, con $3.980.

Por otra parte, Cali presenta el precio de compra más bajo, con $3.120, mientras que Bogotá registra uno de los precios de venta más bajos, con $3.360.

Precio del dólar por casas de cambio en Bogotá

En Bogotá, las cotizaciones del dólar en las casas de cambio varían entre establecimientos y pueden modificarse durante la jornada.

Casa de cambio Le compran Le venden Spread Cambios Vancouver $3.290 $3.390 $100 Amerikan Cash $3.290 $3.390 $100 Smart Exchange Museo del Oro $3.280 $3.380 $100 Smart Exchange Avenida Chile $3.280 $3.380 $100 El Cóndor Cambios $3.280 $3.400 $120 Divisas La Monedita $3.270 $3.400 $130 Cambios Kapital $3.250 $3.400 $150 Casa de Cambios La Kava de la 26 $3.200 $3.400 $200

Entre estas referencias, Cambios Vancouver y Amerikan Cash presentan el precio de compra más alto, con $3.290 por dólar. Les siguen Smart Exchange Museo del Oro y Smart Exchange Avenida Chile, con $3.280.

Por otra parte, Cambios Vancouver y Amerikan Cash registran el precio de venta más bajo, con $3.390 por dólar, seguidos por las dos sedes de Smart Exchange, con $3.380.

En cuanto al diferencial entre compra y venta, Smart Exchange y los dos puntos de Cambios Vancouver y Amerikan Cash presentan un margen de $100 por dólar. El menor spread de las referencias consultadas se encuentra empatado entre estos establecimientos.