Esta semana se conoció el dato de crecimiento de la economía colombiana para el tercer trimestre de este año: se desaceleró de 3,6% en el segundo trimestre a 0,5%, la cifra más baja en tres años.

En diálogo con SEMANA, César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, le pone la lupa a la dinámica del PIB, y lo que viene.

César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, considera que el mayor riesgo no es solamente crecer poco en 2027, "sino prolongar un escenario de bajo crecimiento y alta inflación por no lograr reactivar la inversión”. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

En su concepto, al explicar los factores de la desaceleración de la economía, señaló: “Tal como esperábamos, después de la fiesta tenía que llegar el guayabo. El principal factor detrás de la desaceleración fue el agotamiento del impulso del gasto público, al que se sumaron los efectos del terremoto y del fenómeno de El Niño”.

Explicó que, durante el último año, la economía estuvo impulsada por una política fiscal procíclica del Gobierno anterior, que aceleró el gasto público para estimular la actividad económica. “Sin embargo, una vez superadas las elecciones, ese impulso comenzó a agotarse. A este ajuste se sumaron los efectos del terremoto sobre la industria, el comercio y la construcción, así como los primeros impactos de El Niño sobre el sector agropecuario”, añadió.

“El 2027 es el año de apretarse”: esto dicen expertos sobre el panorama económico del país

A su juicio, el tercer trimestre enfrentó una tormenta perfecta: se agotó el motor del gasto público, mientras la inversión todavía no está en condiciones de tomar el relevo, y coincidieron dos choques negativos de oferta. El resultado fue una desaceleración más pronunciada de lo previsto.

El analista reconoció que el dato del tercer trimestre confirmó que los riesgos a la baja eran mayores de lo que se anticipaba. “Por eso, consideramos que el crecimiento de 2026 difícilmente superará el 2%, y nuestro mejor estimativo se ubica en 1,9%”, manifestó.

Pabón señaló que el ajuste de la economía ya comenzó y será difícil que la actividad recupere suficiente dinamismo en el último trimestre para compensar la desaceleración reciente.

El tercer trimestre enfrentó una tormenta perfecta: se agotó el motor del gasto público, mientras la inversión todavía no está en condiciones de tomar el relevo. Foto: Getty Images

Considera que 2027 será un año de ajuste y transición. Espera un crecimiento cercano al 2%, pero con una composición muy distinta a la de los últimos años.

“El gasto público perderá protagonismo y el consumo de los hogares se moderará, mientras la inversión comenzará a recuperarse, aunque de manera gradual. El problema es que estamos pasando de un modelo de crecimiento impulsado por el gasto público a uno que necesita apoyarse en la inversión, y ese relevo no ocurrirá de la noche a la mañana”, advirtió.

Por eso, anticipa un año de crecimiento moderado, todavía sostenido principalmente por el consumo de los hogares, mientras la inversión apenas comenzará a mostrar señales más claras de recuperación hacia finales de 2027.

Frente a motores del crecimiento, como el gasto público, el consumo de los hogares y la inversión, Pabón afirma que tendrán comportamientos muy diferentes. Para él, el gasto público registrará una desaceleración importante, especialmente en un contexto en el que el ajuste fiscal se ha vuelto inevitable. El consumo de los hogares seguirá marcando el rumbo de la economía, pero a un ritmo menor. Ya no contará con los mismos “impulsos extraordinarios” de los últimos años, como la expansión del gasto público, el auge de las remesas y la bonanza cafetera.

“Doblamos la meta que nos propusimos”: Milagro Week cierra con US$43.200 millones en inversiones para Colombia

Por su parte, considera que la inversión comenzará a recuperarse, pero a paso lento. “No basta con mejorar las condiciones macroeconómicas o anunciar nuevos proyectos. Su materialización también depende de factores institucionales, condiciones de seguridad, estabilidad jurídica y trámites que toman tiempo en resolverse. El gran desafío será lograr que la inversión tome el relevo del gasto público antes de que la desaceleración se profundice”, agregó.

Aunque se espera que la inversión recupere su papel protagónico, el tiempo será una variable clave para que consolide su participación en el crecimiento.

“La inversión no se materializa de un trimestre a otro. Entre el anuncio de un proyecto y su ejecución efectiva pueden transcurrir varios trimestres e incluso años. No solo se necesitan recursos y decisiones empresariales, sino también licencias, consultas previas, permisos y condiciones de seguridad jurídica”, dijo Pabón.

Y puso un ejemplo: “Las cifras ilustran la magnitud del desafío. En Colombia hay cerca de 2.200 consultas previas activas, de las cuales aproximadamente dos de cada tres llevan más de tres años en trámite. Esto muestra que los obstáculos a la inversión van mucho más allá de las condiciones de financiamiento. Por eso, los anuncios recientes podrían empezar a reflejarse en la actividad económica hacia finales de 2027, y aun así su impacto sería apenas parcial”.

“La inversión no se materializa de un trimestre a otro. Entre el anuncio de un proyecto y su ejecución efectiva pueden transcurrir varios trimestres e incluso años", dice Pabón. Foto: Adobe Stock

Recordó la compleja situación de donde viene la inversión: representa cerca del 16% del PIB, uno de los niveles más bajos de las últimas seis décadas. “Recuperar el terreno perdido, afirmó, exigirá mucho más que unos cuantos anuncios. Se necesita una recuperación sostenida de la confianza y de la ejecución de proyectos”.

Las tareas de reconstrucción, tras el terremoto del pasado 10 de agosto, representan una oportunidad para dinamizar el crecimiento. Según Pabón, el sismo tuvo un impacto negativo inmediato sobre la actividad económica, como quedó reflejado en las cifras del tercer trimestre. Sin embargo, la reconstrucción puede convertirse en uno de los principales motores de inversión y crecimiento durante los próximos años.

“La oportunidad no consiste únicamente en recuperar lo que se perdió, sino en reconstruir mejor: modernizar infraestructura, mejorar la conectividad y reactivar proyectos de construcción que llevaban años paralizados. Además, la urgencia de la reconstrucción podría facilitar mecanismos de ejecución más ágiles y una mejor coordinación institucional, sin sacrificar los estándares técnicos, sociales y ambientales”, señaló el director de investigaciones económicas de Corficolombiana.

La urgencia de la reconstrucción podría facilitar mecanismos de ejecución más ágiles y una mejor coordinación institucional, sin sacrificar los estándares técnicos explica Pabón. Foto: Jorge Orozco / El País

Resaltó que el sector de la construcción tiene encadenamientos con más de 36 actividades económicas, por lo que su reactivación puede generar efectos multiplicadores importantes sobre el empleo, la producción y la demanda de materiales.

“La reconstrucción no compensará inmediatamente las pérdidas del terremoto, pero sí puede convertirse en una oportunidad para acelerar la recuperación de la inversión y elevar el crecimiento potencial de la economía”, advirtió Pabón.

Calificó el 2027 como un “año exigente” para la economía colombiana y estima un crecimiento del 2%, una cifra que calificó de “moderada” que refleja los costos de un ajuste macroeconómico necesario.

Ante los cambios que traerán los motores de crecimiento, Pabón asegura que el modelo está cambiando: “Durante los últimos años, buena parte del dinamismo provino del gasto público y del consumo, pero ese impulso no era sostenible. Ahora necesitamos que la inversión tome el relevo, y esa transición tomará tiempo. El consumo de los hogares seguirá siendo el principal soporte de la actividad económica, aunque con una contribución menor que en años anteriores. Mientras tanto, el ajuste fiscal limitará el aporte del sector público y la recuperación de la inversión será gradual”.

Y agregó: “2027 será un año de transición entre un crecimiento impulsado por la demanda y otro que deberá apoyarse cada vez más en la inversión y la productividad. El desafío será atravesar ese ajuste sin prolongar innecesariamente la desaceleración”.

Sobre la posibilidad de un escenario de estanflación (bajo crecimiento e inflación al alza) el próximo año, Pabón dijo que aún es temprano para afirmarlo, pero es un riesgo que no se puede descartar.

“La economía está corcoveando”: la advertencia de Gerardo Hernández, presidente de AV Villas

“La combinación de bajo crecimiento e inflación persistentemente elevada es precisamente el escenario que debemos evitar. Nuestro escenario central contempla que la inflación retome su convergencia a la baja a partir de enero de 2027, favorecida, entre otros factores, por la moderación de las presiones de demanda. Sin embargo, persisten riesgos importantes asociados al fenómeno de El Niño, los costos de producción y las expectativas de inflación”, explicó el analista.

Para él, la clave estará en la capacidad de transformar el modelo de crecimiento, pues una recuperación de la inversión permitiría ampliar la capacidad productiva, elevar la productividad y fortalecer la oferta de bienes y servicios, reduciendo las presiones inflacionarias en el mediano plazo.

“El mayor riesgo no es solamente crecer poco en 2027, sino prolongar un escenario de bajo crecimiento y alta inflación por no lograr reactivar la inversión”, concluyó Pabón.