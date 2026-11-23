La temporada de compras de fin de año no solo representa un periodo de mayor demanda para el comercio. También supone un desafío para las empresas en materia de atención al cliente, seguridad digital, logística y experiencia de compra. La desconfianza, la frustración y la ansiedad son algunas de las emociones que pueden llevar a los consumidores a abandonar una transacción o perder la confianza en una marca.

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Así lo plantea un análisis de Infobip, compañía especializada en comunicaciones omnicanal, que identifica nueve momentos emocionales en el recorrido de los compradores, desde la búsqueda de una oferta hasta las devoluciones posteriores a la compra.

Uno de los principales obstáculos aparece durante el proceso de pago. Según las cifras citadas por la compañía, un 19 % de los consumidores abandona su carrito porque no confía en utilizar su tarjeta de crédito en un sitio web, mientras que un 18 % lo hace porque el proceso de pago es demasiado largo o complicado. A esto se suman los problemas tecnológicos: 15 % de los compradores desisten de una compra debido a errores o caídas de las páginas web.

21 % de los consumidores abandona una compra cuando considera que el plazo de envío es demasiado largo. Foto: Getty Images

La experiencia tampoco termina cuando se confirma la transacción. Los tiempos de entrega son otro factor determinante: el 21 % de los consumidores abandona una compra cuando considera que el plazo de envío es demasiado largo. Además, la falta de información sobre el estado de los pedidos puede generar incertidumbre, especialmente cuando se trata de regalos para fechas específicas.

En este contexto, la inteligencia artificial y la automatización ganan espacio en los canales de atención. Infobip señala que 91 % de las interacciones conversacionales con inteligencia artificial en América Latina ocurrió a través de WhatsApp, de acuerdo con su Reporte de Tendencias de Mensajería 2026. Asimismo, las conversaciones con chatbots crecieron 40 veces en la región durante los últimos cinco años.

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El documento también destaca que 81 % de los consumidores ignora los mensajes impersonales, lo que pone sobre la mesa la importancia de adaptar las comunicaciones a los intereses y preferencias de cada comprador.

Para las empresas, el reto está en mantener informados a sus clientes, ofrecer respuestas oportunas y facilitar procesos como pagos, seguimiento de pedidos y devoluciones. En una temporada de alta demanda, estos factores pueden ser determinantes para que una compra exitosa se traduzca también en una buena experiencia.