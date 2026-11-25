Aunque ha sonado polémico lo que la ministra de Transporte, Elsa Noguera, ha mencionado para financiar y avanzar en la tarea de destrabar obras de infraestructura que estaban en un embudo, la funcionaria volvió a hablar del tema en el Congreso de Infraestructura que se adelanta en Cartagena.

Según Noguera, se hará una modificación al esquema de APP-Alianzas Público Privadas, lo que, sin embargo, se introducirá a través de artículos en el Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta la urgencia que se tiene de conseguir los recursos necesarios para impulsar la infraestructura.

Así las cosas, la ministra, además de resaltar el papel de las APP en el desarrollo de obras, las cuales, entraron en rezago en el gobierno anterior, habló de una estrategia que elevaría el límite de las adiciones que se pueden hacer en los proyectos de infraestructura, del 20 % al 50 %. Ello, teniendo en cuenta que existe la Ley 1508 de 2012, la cual establece límites para las adiciones de recursos públicos y las prórrogas de los contratos APP.

La expectativa será en qué forma se planteará oficialmente la propuesta polémica, pues podría prestarse para generar sobrecostos.

Noguera recordó los elementos que contiene el plan para ponerle dinamismo a la infraestructura, que pasó de ser el 2 % del PIB a solo el 1 %.

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