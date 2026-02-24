Ministra de Transporte anuncia refuerzo de controles en servicio público tras secuestro de Diana Ospina: “Movilizarnos sin miedo”

El Ministerio de Transporte anunció el fortalecimiento inmediato de acciones de articulación institucional y control en el servicio de transporte público individual, tras el secuestro de Diana Ospina.

A través de un pronunciamiento oficial, la cartera rechazó cualquier presunto hecho de violencia o situación de inseguridad que pueda presentarse en el marco de este servicio y señaló que se adoptarán medidas para proteger la vida y la integridad de las mujeres en sus desplazamientos.

Diana Ospina rindió declaración en la Fiscalía por su secuestro en un taxi en Bogotá: estos son los detalles de su testimonio

“Volver a casa no puede convertirse en un riesgo. Las mujeres tenemos derecho a movilizarnos sin miedo y el Estado tiene la obligación de garantizar entornos seguros. Desde el sector transporte no vamos a tolerar ningún hecho de violencia ni ninguna forma de revictimización”, afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

Diana fue reportada como desaparecida luego de abordar un taxi en Bogotá al salir de una discoteca y apareció 40 horas después. Esta mujer denunció haber sido víctima de secuestro y paseo millonario.

“Vamos a fortalecer los controles, los protocolos y la articulación con autoridades y empresas para proteger la vida y la dignidad de las mujeres en cada trayecto”, agregó la ministra Rojas.

La entidad también envió un mensaje frente a la revictimización y señaló que no es aceptable cuestionar o minimizar a quienes atraviesan situaciones de riesgo o violencia. Indicó que la revictimización constituye una forma de violencia que debe ser rechazada.

Dentro de las medidas anunciadas se encuentra el refuerzo de la articulación con autoridades territoriales, empresas habilitadas y conductores, con el fin de fortalecer los protocolos de seguridad, los mecanismos de identificación de vehículos y conductores, así como los canales formales de denuncia. Estas acciones incorporarán un enfoque de género e inclusión.

Diana Ospina y el taxi en el que se subió antes de desaparecer. Foto: API

El Ministerio recordó que el servicio de taxi y el transporte público individual deben operar bajo principios de legalidad, transparencia y corresponsabilidad, y destacó iniciativas territoriales que han promovido capacitaciones en prevención de violencias basadas en género.

Así mismo, informó que estas acciones se enmarcan en la Estrategia Nacional para abordar la Violencia Sexual en el Transporte Público y la Movilidad Activa (ENVIS), que contempla medidas de prevención y fortalecimiento de la confianza en el transporte público.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a autoridades locales, empresas, conductores y ciudadanía para reforzar controles, cumplir protocolos y utilizar canales formales de solicitud del servicio, reiterando que la responsabilidad de cualquier acto delictivo recae exclusivamente en quien lo comete.