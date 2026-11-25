La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) solicitó al Gobierno nacional y al Congreso de la República mantener la exención del impuesto al valor agregado (IVA) para los servicios turísticos receptivos vendidos en el exterior y utilizados en Colombia, en el marco de la discusión del proyecto de ley de Rescate Económico.

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El llamado se produce en un contexto de desaceleración de la actividad turística. Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre enero y septiembre de 2026 llegaron al país cerca de 4,1 millones de visitantes no residentes, lo que representa una disminución del 4,5 % frente al mismo periodo de 2025, equivalente a aproximadamente 195.000 viajeros menos.

Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato en el Encuentro Nacional de Turismo Receptivo. Foto: Anato

A este comportamiento se suma la reducción en el ritmo de crecimiento de los ingresos en divisas generados por el sector. De acuerdo con el Banco de la República, en 2025 el turismo generó ingresos por 11.397 millones de dólares, con un incremento del 11,9 %, mientras que durante el primer semestre de 2026 estos ascendieron a 5.619 millones de dólares, con un crecimiento del 4,9 %.

Por otra parte, Anato señaló que la apreciación del peso colombiano ha afectado los ingresos de las agencias que comercializan servicios turísticos para visitantes extranjeros.

Según el gremio, por cada dólar facturado, estas empresas reciben hasta un 18 % menos en pesos, de acuerdo con la tasa representativa del mercado (TRM) de octubre. Además, entre enero y agosto de 2026, los ingresos reales de las agencias disminuyeron un 6,8 %, mientras que sus salarios reales aumentaron un 4,4 %.

La organización también hizo referencia a un análisis de Anif, elaborado con base en el índice Big Mac de The Economist de julio de 2026, según el cual Colombia registró un indicador del 28,7 %, cifra que situó al país como el menos competitivo en materia de precios entre las economías latinoamericanas evaluadas.

“Desde Anato solicitamos mantener la exención del IVA al turismo receptivo y avanzar articuladamente con el Gobierno nacional en mecanismos que fortalezcan la formalización, la fiscalización y la trazabilidad de estos servicios”, señaló Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la asociación.

Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato. Foto: ANATO

La dirigente agregó que las decisiones tributarias deben considerar el aporte de esta actividad a la generación de divisas, empleo y oportunidades de desarrollo regional.

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Anato recordó que la exención, vigente desde 2012, reconoce el turismo receptivo como una exportación de servicios y advirtió que su eliminación podría generar una desventaja competitiva frente a destinos como Perú, Chile, Ecuador y Argentina, que cuentan con tratamientos tributarios favorables para determinados servicios turísticos dirigidos a extranjeros.

Finalmente, el gremio indicó que aplicar una tarifa del 19 % de IVA podría desincentivar la llegada de visitantes internacionales y afectar no solo a las agencias de viajes, sino también a hoteles, transportadores, guías, restaurantes y comunidades vinculadas a la actividad turística.