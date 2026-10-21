El 60,3% de las ventas de las agencias de viajes en Colombia se realizó por canales virtuales durante el tercer trimestre de 2026

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) conmemora 77 años de trayectoria en un momento de transformación para la industria, marcado por la consolidación de los canales digitales y el avance de la inteligencia artificial. En este escenario, el Gremio reafirma su compromiso con la innovación, la competitividad y el fortalecimiento del talento humano como pilares del futuro del turismo.

77 años de Anato: un turismo más digital, pero siempre humano

Según la más reciente Encuesta Trimestral ANATO (ETA), el 60,3 % de las ventas de las agencias de viajes durante el tercer trimestre de 2026 se realizó por canales virtuales, frente al 49,2 % del mismo periodo de 2025. Esta evolución también se evidencia internacionalmente: el Global Travel Agent Report 2026 de Amadeus revela que más del 75 % de los agentes de viajes incorpora inteligencia artificial en sus procesos comerciales y el 29 % la utiliza para sugerir itinerarios.

Colombia ha visto un aumento alarmante en las estafas relacionadas con agencias de viajes fraudulentas. Foto: Getty Images

Asimismo, Phocuswright señala que el 56 % de los viajeros activos de Estados Unidos utilizó inteligencia artificial para planear, reservar o recibir asistencia durante al menos un viaje en los últimos 12 meses, reflejando cómo estas herramientas están transformando la planificación y comercialización de experiencias turísticas.

“En estos 77 años hemos acompañado las grandes transformaciones de nuestra industria. Hoy la inteligencia artificial puede diseñar itinerarios y optimizar procesos en segundos, pero el conocimiento, la confianza y el acompañamiento de un asesor siguen siendo irremplazables. Nuestro reto es aprovechar la tecnología para fortalecer el valor que ofrecen las agencias de viajes”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

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Durante su trayectoria, el gremio ha impulsado iniciativas fundamentales para el desarrollo del turismo colombiano, como la Vitrina Turística de ANATO, que en 2027 llegará a su edición número 46, y espacios de formación y relacionamiento empresarial como el Congreso Nacional de Agencias de Viajes y el Encuentro Nacional de Turismo Receptivo.

También ha acompañado al sector en momentos de crisis, promoviendo alivios tributarios durante la pandemia y respaldando iniciativas normativas como el Llamamiento en Garantía. A través de Transformando Destinos, desarrollado con MinCIT y Fontur, se han generado más de 1.600 citas de negocios y expectativas comerciales superiores a $5.800 millones, fortaleciendo las oportunidades de comercialización de destinos emergentes.

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO. Foto: Cortesía ANATO

Frente a los nuevos desafíos tecnológicos, ANATO continúa apostando por la formación. Su plataforma ANATO Capacita incorporó recientemente 13 módulos y 107 cápsulas de aprendizaje, orientados a fortalecer las competencias de las agencias asociadas y facilitar su adaptación a las nuevas dinámicas del mercado.

“Nuestro compromiso es preparar a las agencias de viajes para los retos que vienen, sin importar su tamaño. La transformación digital debe convertirse en una oportunidad para mejorar su competitividad, pero sin perder de vista que detrás de cada viaje hay personas que buscan experiencias, seguridad y confianza”, agregó la dirigente gremial.

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Así, ANATO celebra 77 años poniendo a Colombia en el mapa, con la convicción de que el futuro del turismo estará en la capacidad de combinar la eficiencia de la tecnología con la experiencia, sensibilidad y cercanía que solo las personas pueden ofrecer.

Fuentes: Encuesta Trimestral ANATO (ETA), tercer trimestre de 2026; Amadeus, Global Travel Agent Report 2026 (septiembre de 2026); Phocuswright, The AI Surge (2026); información institucional ANATO.