Flint Colombia proyecta invertir más de US$ 5 millones para desarrollar en Bogotá un centro regional de creatividad, comunicación y consultoría dirigido a empresas de Latinoamérica. La iniciativa contempla capital de origen uruguayo y la participación de inversionistas de distintos países de la región.

Llega a Colombia plataforma para conectar marcas con creadores de contenido

La apuesta busca posicionar a Colombia como plataforma para coordinar proyectos y atender mercados latinoamericanos. Actualmente, Flint Latam tiene operaciones en Colombia, Ecuador y Perú, y proyecta abrir oficinas en México y Panamá durante 2027.

La operación colombiana estará liderada por Xavier Serrano, John Raúl Forero y Juan Carlos Chaves, quienes también asumirán responsabilidades dentro de la estructura regional. Según la compañía, la red reúne a más de 600 colaboradores y cuenta con presencia en Bogotá, Quito, Guayaquil y Lima.

Desde la capital colombiana se dirigirán las estrategias creativas de la región y el desarrollo de negocios, con equipos que podrán trabajar de manera conjunta entre los distintos mercados. La inversión prevista busca fortalecer esa estructura y ampliar la capacidad de la compañía para prestar servicios a empresas con presencia o planes de expansión en América Latina.

Según IAB Colombia, la inversión en publicidad digital llegó a $3,04 billones en 2025. Foto: Getty Images

Serrano, quien asumirá como director ejecutivo de Flint Colombia (CEO) y director regional de crecimiento (Chief Growth Officer), estará a cargo del crecimiento comercial de la red. Forero ocupará el cargo de director creativo regional (Chief Creative Officer), mientras que Chaves será vicepresidente creativo de Colombia y Perú.

La apuesta se produce en un mercado publicitario que continúa ampliando sus canales digitales y formatos. Según IAB Colombia, la inversión en publicidad digital llegó a $3,04 billones en 2025, con un crecimiento del 7,6 % frente al año anterior. A su vez, la publicidad exterior alcanzó US$74,5 millones, de los cuales US$18,8 millones correspondieron a formatos digitales, según el Global Entertainment & Media Outlook 2026-2030 de PwC.

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“Fundamos Flint para trabajar desde Latinoamérica, con las decisiones en la región y un equipo que conoce cada mercado desde adentro”, afirmó Serrano.

La compañía señaló que su modelo busca conectar talento de distintos países y ofrecer servicios de creatividad, comunicación y consultoría bajo una dirección estratégica común.