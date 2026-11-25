El costo de operar el sistema de transporte de Bogotá, incluidos el modo troncal, zonal y cable, al que luego se le sumará el Metro, cuesta el doble de lo que el usuario paga.

En medio de esa realidad está la tarifa, que entrará a ser parte del debate en el fin de año y el inicio del próximo, cuando tendrá lugar la definición del alza de ese pago que hace el ciudadano.

La expectativa es total, ya que el precio de un traslado entre un trayecto y otro en Bogotá ha ocasionado presiones inflacionarias en la capital del país y es motivo de preocupación ciudadana cada año, sin contar con que también es un punto de críticas de los concejales del Distrito a la gestión de la administración de la ciudad.

Es competencia del alcalde

Durante el Congreso de Infraestructura, organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura-CCI, el gerente de TransMilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez, tocó el tema de tarifas, pero, principalmente, de la manera en la que se estructura, ya que “la tarifa es de exclusiva competencia de la Alcaldía de Bogotá. No va al Concejo de Bogotá”.

Según las explicaciones de Gutiérrez, dicha tarifa se estructura a partir de dos elementos, uno es el costo de operación, que incluye lo que cuestan los buses, las obras y la infraestructura de recaudo. Lo segundo es lo que cuesta mover el sistema durante los 365 días del año, casi en una totalidad diaria de 7x24.

El gerente recordó que TransMilenio es el gestor, pero no es dueño de un solo bus. Trabaja a partir de contratos de concesión y de operación.

Dichos costos son insumos para poder establecer la tarifa, puesto que ella debe poder repagar los compromisos que tiene TransMilenio.

Pero uno de los puntos claves para estructurar la tarifa es el del componente socioeconómico.

Será objetiva

De esa manera, entre poner sobre la mesa el aumento del costo de vida, y la capacidad adquisitiva de los ciudadanos está la definición de la tarifa. Eso si, el gerente Gutiérrez confirmó que, en todo caso, los ciudadanos pueden tener por seguro que será una tarifa objetiva.