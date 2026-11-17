Las tiendas de barrio en Colombia están enfrentando un cambio en los hábitos de consumo de sus clientes: aunque las ventas en pesos siguen creciendo, cada vez reciben menos compradores y dependen de tiquetes de compra más altos para sostener sus resultados.

Experto señala que las tiendas de barrio resisten los cambios del consumo y siguen moviendo la economía colombiana

Así lo revela el más reciente boletín de mercados de Servipunto, correspondiente al quinto bimestre de 2026 (septiembre y octubre), que analiza el comportamiento del canal tradicional en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.

Según el informe, durante ese periodo las visitas a las tiendas disminuyeron 9 % frente al mismo bimestre de 2025. Sin embargo, el valor del tiquete promedio aumentó 12 %, hasta los $11.467. Este resultado estuvo impulsado por un incremento de 7,9 % en el precio por unidad y de 3,8 % en las unidades compradas por visita.

Pese a ese comportamiento, las unidades vendidas cayeron 5,5 % y las ventas por establecimiento apenas crecieron 1,9 % en el bimestre. En la medición de los últimos 12 meses, el aumento fue de 5,6 %, cifra inferior al 7,31 % de inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Aunque las visitas disminuyeron, el ticket promedio de venta aumento en un 12 %, equivalente a $11.467. Foto: Adobe Stock AI

La tendencia es aún más evidente al comparar los resultados con 2023. En tres años, las visitas mensuales a las tiendas se redujeron en un 21, 6 %, mientras que el tiquete promedio incrementó en un 28 % en términos de valor; las ventas mensuales prácticamente quedaron estancadas, con un crecimiento de solo 0,4 % frente a una inflación acumulada de alimentos y bebidas no alcohólicas de 16,44 %.

El estudio también identifica cambios en las categorías que compran los consumidores. La participación del consumo inmediato, que incluye bebidas, confitería y tabaco, aumentó 2,8 puntos porcentuales entre 2023 y 2026. En contraste, la despensa y los productos de hogar y cuidado personal perdieron participación.

En algunos productos básicos, la reducción del volumen fue significativa. El chocolate de mesa cayó 28,9 %, los aceites 24,9 %, el café molido 18,8 % y el arroz 15,2 % frente al mismo bimestre del año anterior.

En tiendas de barrio y supermercados ya no solo hay robo hormiga. El 68% de hurtos los cometen bandas organizadas

Por ciudades, Cali y Bogotá fueron las únicas donde el crecimiento de las ventas superó la inflación. Barranquilla registró el resultado más desfavorable, con una caída de 5,12 % en las ventas de los últimos 12 meses.

El informe plantea que la inflación acumulada y la competencia de otros formatos comerciales, como las tiendas de descuento, están llevando a los hogares a distribuir sus compras entre más canales y a modificar sus decisiones de consumo.

En este sentido, según el informe, la tienda se queda con la compra de consumo inmediato y cede la despensa y el aseo, misiones de compra planeada. Detrás hay factores económicos: tres años de inflación que encarecieron la canasta y llevaron al hogar a buscar precio.