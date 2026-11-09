Nueva subida de la inflación en Colombia: en octubre de 2026 fue de 6,30 %

La inflación en Colombia volvió a subir en el mes de octubre, tanto en comparación con el mismo mes del año pasado, como en relación con septiembre.

El indicador se ubicó en 6,30 %, según las estadísticas del Dane, mientras que en igual mes de 2025 iba en 5,51 %. Si se compara con septiembre, el mes inmediatamente anterior, la subida es ligera, ya que para ese mes, el Índice de Precios al Consumidor-IPC de los 12 meses iba en 6,29 %.

Solo en el décimo mes del año la inflación se ubicó en 0,20 %, frente a 0,18 % en octubre de 2025.

Entre tanto, en el año corrido, hasta octubre, el dato va en 5,94 %, frente a 4,74 % en el mismo periodo de 2025.

Los alimentos, las comidas fuera del hogar y los costos de vivienda son los que siguen presionando al alza el costo de vida.

Inflación de Colombia en octubre de 2026 Foto: Dane / Informe

La inflación de alimentos y bebida es una de las que más debe estar en el visor. Entre enero y octubre va en 8,20 % y está poniendo 1,54 % al resultado total.

En línea con ese incremento en el costo de los alimentos va también el alza en la inflación de restaurantes y hoteles (7,64 % en los primeros 10 meses del año), que incluyen este tipo de servicios. Hay que señalar que este componente de la canasta fue el más alto cuando se mira el dato anual (12 meses acumulados hasta octubre): 9,39 %.

La papa está carísima

De acuerdo con el informe del Dane, dentro de los productos que más subieron en octubre está la papa, que es uno de los alimentos básicos de la gastronomía colombiana. Su variación mensual fue de 8,25 %. Las circunstancias climáticas, los costos de producción y los ciclos del cultivo tienen todo que ver con el alto precio de la papa, que prácticamente se duplicó en comparación con el año pasado.

Papas Foto: Getty Images

Los plátanos y los huevos fueron otros de los productos que presionaron el indicador. Los primeros registraron una inflación de 6,09 % en octubre, mientras que los huevos, alimento clave en la mesa colombiana, tuvieron una variación en el precio de 3,10 %.

El arriendo no se quedó atrás

Dos gastos que son inevitables para los colombianos están entre los que deben mantenerse en el monitoreo constante. Los arriendos, por ejemplo, de manera efectiva, subieron en 5,12 % para el dato anual. Entre tanto, el transporte urbano registra un incremento anual de 10,65 %, con lo cual aporta 0,51 puntos porcentuales.

Armenia (Quindío) Foto: JuanPablo - stock.adobe.com

Por ciudades

La ciudad con mayor inflación en los 12 meses hasta octubre fue Armenia, con 7,29 %. Otras capitales también tuvieron índice de precios al consumidor mayores al del promedio nacional. Es el caso de Bucaramanga, con 7,15 %, y Medellín, con un indicador de 7,11 %.

En el extremo opuesto se ubicó Valledupar con la menor variación en los precios: 4,02 %.

También es clave destacar que Bogotá registró un IPC inferior al del total nacional y de hecho, algo alejado del indicador total, al registrar una inflación de 5,89 %.