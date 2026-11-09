Supersalud alertó de posibles inconsistencias por $356.500 millones en giros directos

La Superintendencia Nacional de Salud emitió un reporte tras realizar una revisión preventiva a las postulaciones de giro directo presentadas por las EPS del Régimen Subsidiado para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026, las cuales sumaron un valor total de $4,3 billones.

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Durante este proceso de auditoría, el ente de control identificó alertas por posibles inconsistencias que ascienden a $356.500 millones, monto que representa el 8,25 % del valor global analizado.

Para comprender el alcance de la alerta, cabe recordar que el giro directo es el mecanismo mediante el cual la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) transfiere los fondos de salud directamente a hospitales, clínicas y proveedores públicos y privados, basándose en la información que reportan las EPS.

Como parte de los controles preventivos implementados para el mes de septiembre, la entidad excluyó del giro directo a 26 prestadores por un monto de $38.724 millones, recursos que posteriormente las EPS redistribuyeron entre otros prestadores de su red de atención.

Entre las principales anomalías detectadas por la autoridad sanitaria se encuentran acuerdos con baja ejecución, anticipos pendientes de legalización, retrasos contractuales y problemas en la destinación de los recursos.

Finalmente, la Supersalud enfatizó que esta alerta no corresponde a recursos perdidos ni desviados, sino a problemas de trazabilidad, soportes e inconsistencias en la información entregada por las aseguradoras, por lo que solicitó las correcciones necesarias antes de efectuar los giros.