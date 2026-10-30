Cerca de 18.000 tenderos ya pagan pedidos de Alquería desde el celular con Bre-B

Cerca de 18.000 tenderos ya utilizan pagos desde el celular para cancelar sus pedidos de Alquería, mediante Accival Connect, una solución desarrollada por la comisionista de bolsa Acciones & Valores que incorporó desde septiembre el sistema de pagos inmediatos Bre-B, del Banco de la República.

¿Sin dinero en la cuenta? BBVA habilitará pagos por Bre-B con avances de tarjeta de crédito

A septiembre de 2026, la plataforma registraba cerca de 48.000 clientes, más de 950.000 transacciones y recaudos superiores a $257.000 millones. En cinco meses, el número de clientes creció 64 % y las operaciones aumentaron 125 %.

La herramienta permite pagar los pedidos mediante códigos QR, enlaces de pago y otros canales electrónicos, sin necesidad de entregar efectivo al transportador. La solución también busca facilitar la conciliación de los pagos y reducir los riesgos asociados con el manejo de dinero durante las rutas de distribución.

Para las empresas, las transacciones quedan vinculadas a los pedidos y generan reportes que facilitan los procesos contables. Además, según Acciones & Valores, los recursos recaudados ingresan a un fondo de inversión colectiva a la vista administrado por la compañía, donde pueden generar rendimientos.

En tiendas de barrio y supermercados ya no solo hay robo hormiga. El 68% de hurtos los cometen bandas organizadas

“Soñamos con el día en que el transportador pueda irse a su casa a descansar, en vez de hacer una fila en un banco para consignar efectivo”, afirmó Carlos Murcillo, gerente de Mercado Masivo de Acciones & Valores.

Alquería proyecta cerrar 2026 con cerca de 28.000 clientes utilizando Accival Connect y alcanzar los 40.000 en 2027. La comisionista busca replicar el modelo con otras empresas de consumo masivo interesadas en digitalizar sus procesos de recaudo.