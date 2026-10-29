WTW acuerda adquirir el negocio de corretaje de seguros de ARESS en Colombia

Willis Towers Watson (WTW) Colombia firmó un acuerdo para adquirir el negocio de corretaje de seguros de ARESS Corredores de Seguros S. A., en una operación que busca fortalecer su presencia en el mercado colombiano y ampliar sus capacidades de atención a empresas.

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La transacción está sujeta a la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia y al cumplimiento de las condiciones acordadas para el cierre. Hasta que se complete la operación, ambas compañías funcionarán de manera independiente.

ARESS, fundada en Medellín en 1967, cuenta con experiencia en administración de riesgos, intermediación y asesoría especializada en seguros. La firma ha desarrollado su trayectoria junto a empresas de la Organización Ardila Lülle.

Según WTW, la adquisición hace parte de su estrategia de crecimiento en Colombia y América Latina. La integración propuesta busca combinar el conocimiento local y la experiencia de ARESS con las capacidades globales, técnicas y analíticas de WTW para ampliar la oferta de servicios y atender riesgos empresariales cada vez más complejos.

“Este acuerdo reafirma el compromiso de WTW con el mercado asegurador colombiano y fortalece nuestra presencia en el país y en la región”, afirmó Margarita López, country head Colombia de la compañía.

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Por su parte, Luis Guillermo Betancur, gerente general de ARESS, destacó que la combinación de la trayectoria de la firma con las capacidades de WTW busca generar valor para clientes, aseguradoras y otros grupos de interés.

Las compañías señalaron que, durante el proceso, la atención a los clientes y las relaciones con aseguradoras y aliados continuarán con normalidad.