Oster busca ganar terreno en Colombia con una nueva línea de licuadoras

La categoría de licuadoras en Colombia registró un crecimiento del 12 % a septiembre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, según cifras divulgadas por Oster, marca que busca fortalecer su presencia en este segmento mediante nuevas propuestas de producto.

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De acuerdo con un estudio de GfK de julio de 2025 citado por la compañía, las licuadoras están presentes en cerca del 90 % de los hogares colombianos, una penetración que refleja la relevancia de estos electrodomésticos en el consumo doméstico.

La oferta del mercado incluye equipos con diferentes niveles de potencia, capacidades, materiales y funcionalidades, en respuesta a los hábitos de preparación de alimentos y las preferencias de los consumidores. En este escenario, la innovación y la durabilidad se convierten en elementos de diferenciación para las marcas.

Como parte de su estrategia, Oster presentó Vortex, una nueva familia de licuadoras que combina un diseño renovado con tecnologías orientadas a ofrecer resultados consistentes. La línea cuenta con una garantía de 10.000 licuados, según la compañía.

“Hoy vemos un consumidor que disfruta más de la cocina y está dispuesto a invertir en productos que le permitan tener mejores experiencias”, afirmó Cecilia De Narváez, directora de marketing de Newell Brands Colombia.

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La directiva también señaló que los consumidores buscan tecnología y diseño que aporten conveniencia a sus actividades cotidianas.

Con este lanzamiento, Oster busca ampliar su oferta en una categoría de alta presencia en los hogares del país. La compañía mantiene en su portafolio licuadoras tradicionales, reversibles y personales, con las que apunta a responder a distintas necesidades de preparación.