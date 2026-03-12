Preparación inmediata de bebidas con frutas y verduras se consolida como tendencia asociada a hábitos de alimentación saludable

La preparación inmediata de bebidas con frutas y verduras comienza a consolidarse como una práctica vinculada a cambios en los hábitos de alimentación, en un contexto en el que más personas buscan alternativas rápidas para incorporar alimentos frescos a su dieta diaria.

Diversos organismos internacionales han señalado la importancia del consumo regular de frutas y verduras para la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda ingerir al menos 400 gramos diarios de estos alimentos para contribuir a la prevención de enfermedades no transmisibles como enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer.

En ese escenario, las bebidas preparadas a partir de frutas y verduras se han convertido en una opción para facilitar su consumo, especialmente en entornos urbanos donde el tiempo disponible para preparar alimentos es limitado.

Investigaciones sobre la calidad de los nutrientes en frutas y verduras de la Universidad de California (UC Davis) indican que el procesamiento y consumo inmediato de estos alimentos puede favorecer la ingesta de vitaminas, enzimas y otros compuestos bioactivos, al reducir el tiempo de exposición a factores que pueden degradar ciertos nutrientes, como el oxígeno o la luz.

Según Cecilia De Narváez, directora de marketing de Colombia y Perú en Newell Brands, matriz de la marca Oster, algunos dispositivos domésticos se están adaptando a estas nuevas dinámicas de consumo, como GoMax. “Nos sentimos muy orgullosos de presentar al mercado esta innovación que responde a las expectativas de un consumidor que valora la versatilidad, la innovación y la practicidad. Este desarrollo no solo le apunta a quienes quieren tomar jugos verdes, sino a cualquier persona que busque practicidad para hacer otras bebidas rápidas como smoothies, malteadas, cocteles, proteínas…”.

'GoMax' Foto: Oster

El interés por este tipo de preparaciones también se relaciona con preocupaciones ambientales. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico en el mundo, una proporción significativa asociada a productos de un solo uso.

En ese contexto, algunos fabricantes promueven dispositivos reutilizables para preparar bebidas en el momento. “Con GoMax estamos revolucionando la forma en la que las personas se relacionan con lo que consumen. Ya no se trata solo de tomar bebidas, sino de prepararlas en el momento, conservar sus propiedades y hacerlo desde cualquier lugar. Es una nueva experiencia de consumo que responde a las dinámicas actuales de los colombianos”, agregó De Narváez.