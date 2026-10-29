Confevip reúne a Gobierno, empresarios y expertos para debatir los desafíos de seguridad en Colombia

Con la participación de más de 300 asistentes, representantes del Gobierno nacional, exfuncionarios, empresarios y expertos, comenzó el IX Congreso Internacional de Seguridad Privada de Confevip, un encuentro que puso sobre la mesa los principales desafíos de Colombia en materia de seguridad, justicia, institucionalidad y desarrollo económico.

Durante la instalación, Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, planteó la necesidad de ampliar la participación del sector privado en las estrategias de protección ciudadana y fortalecer el trabajo conjunto con las instituciones del Estado.

“Nosotros tenemos que trascender la seguridad, tenemos que trascender y desde la seguridad transformar la sociedad”, expresó Díaz. También propuso que las empresas de vigilancia asuman la seguridad de espectáculos y eventos masivos para que la Policía concentre sus capacidades en el orden público.

Con gran éxito arrancó el IX Congreso Internacional de Seguridad Privada de CONFEVIP. Foto: Suministrada / API

El dirigente anunció, además, que el gremio ofreció al Gobierno nacional y al Ministerio de Educación un software para prevenir la exposición de niños y jóvenes a contenidos perjudiciales en internet.

“Estamos ofreciéndoles al Gobierno nacional, al Ministerio de Educación, un software que permita detener, advertir y sobre todo prevenir que nuestros jóvenes no consuman contenidos violentos, sexuales, adictivos en la red”, señaló.

Entre los participantes estuvieron María Fernanda Cabal, exsenadora y exaspirante presidencial, y Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación. Cabal destacó la importancia del control territorial y fronterizo, mientras que Barbosa señaló que la recuperación de la seguridad requiere coordinación entre la Fuerza Pública y la Fiscalía.

“Si no existe una Fiscalía General de la Nación contundente, todas las acciones de seguridad que se hacen en el territorio van a fracasar”, afirmó Barbosa.

La agenda también incluyó el análisis de las perspectivas económicas para 2026-2030 y un panel sobre recuperación territorial e institucionalidad.

El congreso continuará con dos jornadas de discusión. Al finalizar, Confevip entregará al Gobierno nacional un documento con las conclusiones y propuestas de los participantes para fortalecer la seguridad en el país.