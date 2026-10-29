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Confevip reúne a Gobierno, empresarios y expertos para debatir los desafíos de seguridad en Colombia

El IX Congreso Internacional de Seguridad Privada aborda propuestas sobre control territorial, justicia, protección ciudadana y desarrollo económico. Al cierre, el gremio entregará un documento de conclusiones al Gobierno nacional.

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Redacción Semana
29 de octubre de 2026 a las 7:07 p. m.
Con gran éxito arrancó el IX Congreso Internacional de Seguridad Privada de CONFEVIP.
Con gran éxito arrancó el IX Congreso Internacional de Seguridad Privada de CONFEVIP. Foto: Suministrada / API

Con la participación de más de 300 asistentes, representantes del Gobierno nacional, exfuncionarios, empresarios y expertos, comenzó el IX Congreso Internacional de Seguridad Privada de Confevip, un encuentro que puso sobre la mesa los principales desafíos de Colombia en materia de seguridad, justicia, institucionalidad y desarrollo económico.

Durante la instalación, Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, planteó la necesidad de ampliar la participación del sector privado en las estrategias de protección ciudadana y fortalecer el trabajo conjunto con las instituciones del Estado.

“Nosotros tenemos que trascender la seguridad, tenemos que trascender y desde la seguridad transformar la sociedad”, expresó Díaz. También propuso que las empresas de vigilancia asuman la seguridad de espectáculos y eventos masivos para que la Policía concentre sus capacidades en el orden público.

Con gran éxito arrancó el IX Congreso Internacional de Seguridad Privada de CONFEVIP.
Con gran éxito arrancó el IX Congreso Internacional de Seguridad Privada de CONFEVIP. Foto: Suministrada / API

El dirigente anunció, además, que el gremio ofreció al Gobierno nacional y al Ministerio de Educación un software para prevenir la exposición de niños y jóvenes a contenidos perjudiciales en internet.

“Estamos ofreciéndoles al Gobierno nacional, al Ministerio de Educación, un software que permita detener, advertir y sobre todo prevenir que nuestros jóvenes no consuman contenidos violentos, sexuales, adictivos en la red”, señaló.

Entre los participantes estuvieron María Fernanda Cabal, exsenadora y exaspirante presidencial, y Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación. Cabal destacó la importancia del control territorial y fronterizo, mientras que Barbosa señaló que la recuperación de la seguridad requiere coordinación entre la Fuerza Pública y la Fiscalía.

“Si no existe una Fiscalía General de la Nación contundente, todas las acciones de seguridad que se hacen en el territorio van a fracasar”, afirmó Barbosa.

La agenda también incluyó el análisis de las perspectivas económicas para 2026-2030 y un panel sobre recuperación territorial e institucionalidad.

El congreso continuará con dos jornadas de discusión. Al finalizar, Confevip entregará al Gobierno nacional un documento con las conclusiones y propuestas de los participantes para fortalecer la seguridad en el país.

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