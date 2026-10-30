Terpel habilita seis estaciones de AutoGLP en Bogotá y espera llegar a ocho antes de finalizar 2026

Terpel anunció la llegada del AutoGLP a Bogotá, donde ya está disponible en seis estaciones de servicio. La compañía prevé ampliar la cobertura a ocho puntos antes de finalizar 2026, con los que espera atender aproximadamente a más de 1.500 vehículos diarios en la ciudad.

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El AutoGLP es una alternativa energética para la movilidad que, según la empresa, puede generar ahorros de entre 20 % y 35 %. También permite reducir hasta 81 % las emisiones de material particulado y 21 % las de dióxido de carbono (CO₂) si se compara con la gasolina, de acuerdo con las cifras reportadas por Terpel.

La expansión en la capital hace parte de la estrategia de diversificación energética de la compañía. Actualmente, cuenta con 22 estaciones que ofrecen este energético en el país y espera cerrar el año con 30 puntos de servicio. Además de Bogotá, tiene presencia en ciudades como Cartagena, Medellín, Cali, Villavicencio, Armenia, Manizales y Rionegro.

Terpel proyecta que las ventas de AutoGLP en Colombia superen los 15 millones de litros al cierre de 2026. La empresa destaca el potencial de este energético para flotas y transporte urbano, debido a sus costos y características ambientales.

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“La llegada del AutoGLP a Bogotá es una muestra clara de nuestro compromiso con el país y de la capacidad que tenemos para anticiparnos a las necesidades del mercado”, afirmó Johand Patiño, vicepresidente comercial de Terpel.

Entre los puntos habilitados en Bogotá están las estaciones Villa Alsacia, Villa Claudia, La Mariana, Roxy, Boyacá Sur y Fontibón, entre otros.